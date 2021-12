Gemeindeversammlung Der Steinhauser Gemeinderat kommt beim Sunnegrund-Areal nicht weiter - Das Stimmvolk hat die Vorlage erneut abgelehnt Das Desinfektionsmittel für das Mikrofon kam oft zum Einsatz: Die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger hatten einiges zu melden. Auch das geplante Grundstück beim Bahnhof kann der Gemeinderat nicht verkaufen.

Es bleibt offen, wie und ob die Schulanlage Sunnegrund weiterentwickelt wird. Bild: Matthias Jurt (Steinhausen, 15. April 2021)

Es versprach ein interessanter Abend zu werden. Zehn Traktanden umfasste die Vorlage der Gemeindeversammlung in Steinhausen, die am Donnerstag, 2. Dezember, über die Bühne ging. Bereits im Vorfeld hatten die Parteien verlauten lassen, mit diversen Anträgen nicht einverstanden zu sein. Die sich rasch füllenden Plätze im Gemeindesaal liessen zudem vermuten, dass es wohl noch die eine oder andere Diskussion geben könnte.

Schon beim ersten richtigen Traktandum bestätigte sich die Vermutung. Das Budget für das Jahr 2022 weist ein Defizit von rund 3,9 Millionen Franken aus. Der Gemeinderat beantragt trotzdem eine Steuerfusssenkung von 2 Prozentpunkten auf 58 Prozent. Die Gemeinde verfügt über ein Finanzvermögen von 92 Millionen Franken, das das Minus gut abfedern kann. «Der Rechnungsprüfungskommission und der SVP geht die Steuerfusssenkung zu wenig weit, der Mitte, SP und Grüne zu weit», fasste Finanzcheffin Carina Brünger die Situation kurz zusammen. So gingen die Voten hin und her: Budgetiert die Gemeinde zu konservativ? Ist der Finanzhaushalt ausgeglichen?

Die 184 Stimmberechtigten hatten die Wahl: Einen Steuerfuss von 60 Prozent, von 58 Prozent oder gar von 58 Prozent plus einen einmaligen Rabatt von 2 Prozent. Der Antrag des Gemeinderates, den Steuerfuss um zwei Prozent auf 58 Prozent zu senken, setzte sich schliesslich durch. Stefan Thönis (Parat) Antrag, 255'000 Franken für Filteranlagen in den Schulen bereitzustellen - als Massnahme gegen die Coronapandemie - wurde abgelehnt.

Beim Sunnegrund kommt der Gemeinderat auf keinen grünen Zweig

Die Schule war auch bei der Motion betreffend Schulraumbauten Thema. Motionär Heinz Hug möchte, dass auf dem Schulareal Sunnegrund keine weiteren Räumlichkeiten erstellt werden. Er schlägt dafür ein anderes Grundstück vor. Die Kapazitätsgrenze der Schulanlage Sunnegrund sei noch nicht erreicht, sagte hingegen Gemeinderat Markus Amhof. Aktuell besuchen rund 540 Schülerinnen und Schüler diese Schulanlage, die Aussenräume seien aber auf 750 Schüler ausgelegt. Zudem sehe eine Studie aus dem Jahr 2000 ein weiteres Schulhaus Sunnegrund 6 vor, und das Gebäude Sunnegrund 5 sei so vorberietet, dass eine Aufstockung möglich wäre.

Die Motion wurde als nicht erheblich erklärt. Das Sunnegrund-Areal blieb aber Subjekt der Diskussion. Denn als nächstes ging es um einen Verpflichtungskredit für die Durchführung eines zweistufigen Studienauftrags zur Verdichtung der Schulanlage Sunnegrund. Mit dem ersten Versuch scheiterte der Gemeinderat an der Gemeindeversammlung im Juni 2021. Nun ging es in die zweite Runde.

Grundlage ist eine Prognose, die in den nächsten zehn Jahren mit neun weiteren Klassen rechnet. Als Bestvariante präsentiert der Gemeinderat die innere Verdichtung des Schulareals Sunnegrund. Darauf soll der Studienwettbewerb aufbauen. Es folgte wiederum eine rege Diskussion: Ob ein Schulareal der richtige Ort für Verdichtung ist oder ob eine Schulanlage für 700 Schülerinnen und Schüler grundsätzlich das Richtige ist, wurde gefragt.

Zudem gab es einen Rückweisungsantrag von Christian Bolliger, Sprecher für die SP und die Grünen, der bedrohlich viele Hände in die Höhe gehen liess. 92 zu 45 stimmten gegen die Rückweisung. Der Antrag des Gemeinderates und damit der Kredit in der Höhe von 504'000 Franken wurde mit 78 zu 88 Stimmen aber ebenfalls abgelehnt. Der Gemeinderat muss ein weiteres Mal über die Bücher.

Crypto-Areal als Erfolg für den Gemeinderat

Die Entwicklung des «Crypto-Areals» kann weitergehen. Patrick Hürlimann (Steinhausen, 8. April 2021)

Besser lief es bei der Abstimmung über den neuen ordentlichen Bebauungsplan «Crypto-Areal». Hier soll eine neue Wohn- und Gewerbeanlage entstehen. Zwei öffentliche Einwendungen gegen den Plan gab es bereits bei der öffentlichen Auflage. So hat der Gemeinderat unter anderem den Mindestanteil für Preisgünstige Wohnungen von 10 auf 15 Prozent erhöht. «Die Bauabteilung hat hervorragende Arbeit geleistet. Ein Doppelkindergarten und Vereinsräume werden realisiert. Die Gemeinde bekommt ein unentgeldliches Benutzungsrecht und der Bauherr finanziert auch den Ausbau», sagte Gemeinderätin Esther Rüttimann.

Zu Wort meldete sich auch Roland Lacher, Präsident der Fasnachtsgesellschaft Steinhausen und Teilnehmer der öffentlichen Mitwirkung: «Rund 80 Prozent der Wünsche, die bei den Workshops geäussert und erarbeitet wurden, finden sich in der Vorlage wieder.» Er hoffe, dass dieser so nun auch genehmigt werde. So kam es dann auch - trotz Einwänden eines Stimmbürgers, der in den Plänen einige Ungereimtheiten gefunden und grundsätzlich ein «mulmiges Gefühl» habe.

Die Gemeinde behält ihr Grundstück bei Bahnhof. Bild: Maria Schmid (Steinhausen, 31. Mai 2021)

Fast zum Schluss musste der Gemeinderat noch einmal unten durch: Beim Verkauf des Grundstücks beim Bahnhof für einen Preis von 4,72 Millionen Franken gab es zwar noch einmal etliche Voten dagegen. Diese setzten sich schliesslich durch, und zwar so deutlich, dass bei der Abstimmung nicht einmal die Stimmen gezählt werden mussten. Das Grundstück bleibt in Besitz der Gemeinde. Die beiden Interpellationen (zu Unterflurcontainer von der Mitte und zur Durchgangsstation von der SVP) wurden dann im Schnelldurchlauf abgehandelt.

Nach über drei Stunden konnte die Gemeindeversammlung um 23.20 Uhr endlich geschlossen werden: Von einem Gemeinderat, der fast so viel zu tun hatte, wie der Hausmeister, der für das Desifizieren des Mikrofons der Wortmelder zuständig war.