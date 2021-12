Gemeindeversammlung Drei Kameras sollen am Chamer Bahnhof für mehr Sicherheit sorgen Die Chamerinnen und Chamer befinden am Montag, 13. Dezember, über sechs Traktanden. Der Vorschlag einer Videoüberwachung der SVP kommt beim Gemeinderat gut an.

Als unsicher gilt der Chamer Bahnhof nicht. «Jedoch ist das Empfinden der Bevölkerung (Sicherheitsempfinden) am Bahnhof nicht optimal, was auch die eingereichte Motion zeigt», schreibt der Chamer Gemeinderat in der Broschüre zur Gemeindeversammlung vom nächsten Montag, 13. Dezember (19.30 Uhr, Lorzensaal). Als drittes Traktandum wird nämlich die Motion der SVP betreffend «Prüfung Videoüberwachung am Bahnhof Cham» behandelt.

Der Gemeinderat wurde mit der Motion aufgefordert, zu überprüfen, ob am Bahnhof Cham eine Installation von Kameras möglich wäre. In der Vergangenheit sei es laut der Partei am Bahnhof immer wieder zu Vorfällen gekommen. «Von verbalen sexistischen Belästigungen bis zu körperlichen Angriffen.» Der SVP zufolge sei das Gefühl von Unsicherheit in Abend- und Nachtstunden «bei Frauen, älteren Personen wie auch bei Jugendlichen stark ausgeprägt».

Der Gemeinderat nimmt das ernst und schreibt:

«Mit einer Videoüberwachung können die Sicherheit und das Sicherheitsempfinden zusätzlich verbessert werden.»

Da sich die Kamerastandorte auf Grundeigentum der SBB befinden, müssten die Installation und der Betrieb über die SBB erfolgen. Die Schlussfolgerung: «Aufgrund der räumlichen Gegebenheiten genügen bereits drei Kamerastandorte, um den Bahnhofplatz, Bushof und die Hauptunterführung gut einzusehen.» Basierend darauf, hat die SBB eine Richtofferte erstellt. Demnach belaufen sich die Installationskosten einmalig auf rund 39'000 Franken und die jährlich wiederkehrenden Betriebskosten auf gut 6’500 Franken. Die Motion soll entsprechend als erheblich erklärt werden.

Traktanden weitgehend unbestritten

Die SVP freut sich über die schnelle Bearbeitung, wie sie auf Anfrage erklärt. Präsidentin Brigitte Wenzin Widmer: «Eine professionelle Videoüberwachung wirkt präventiv, indem sie potenzielle Täter abschreckt.» Auch SP, GLP und Die Mitte stimmen diesem Traktandum zu. FDP und ALG haben auf eine Anfrage nicht reagiert.

Ganz grundsätzlich sind alle sechs Traktanden unbestritten. Einzig beim neuen Konzessionsvertrag mit den Wasserwerken Zug gibt es Gesprächsstoff. Die SVP stellt sich gegen Antrag 3, der eine neue und zusätzliche Konzessionsgebühr von 5 Prozent auf Gasnutzungsentgelte vorsieht. Dies deshalb, weil sie vor allem grössere, ältere Überbauungen treffe, aber auch gemeindeeigene Liegenschaften wie Schulhäuser.

Mitte will Gebühren abschaffen

Zwar steht Die Mitte dem neuen Konzessionsvertrag grundsätzlich positiv gegenüber, jedoch sei man überzeugt, dass nun die Zeit reif ist und die Konzessionsgebühren auf Wasser, Elektrizität sowie Gas gestrichen werden sollen. Deshalb stellt die Partei den Antrag, dass künftig grundsätzlich keine Konzessionsgebühren erhoben werden sollen. «Gebühren auf Vorrat zu erheben, ist nicht in unserem Sinn. Deshalb sind wir der Meinung, dass einerseits die Mindereinnahmen gut verkraftbar sind für die Einwohnergemeinde und andererseits am Ende des Tages die Bevölkerung mehr Geld im Portemonnaie hat», so Parteipräsident Matthias Zoller.