Hünenberg Schritt für Schritt soll das Gewerbegebiet Bösch aufgewertet werden Der Gemeinderat legt der Gemeindeversammlung einen Kredit für ein Betriebs- und Gestaltungskonzept vor. Überdies dürfte eine Motion für Diskussionen sorgen.

Das Gewerbegebiet Bösch in Hünenberg. In einem ersten Schritt sollen die Verkehrssituation und die Aussenraumqualität verbessert werden. Bild: Stefan Kaiser (2. April 2019)

In Hünenberg gibt es kein frei verfügbares Gewerbeland mehr. Der Gemeinderat will deshalb im bestehenden Gewerbegebiet Bösch aktiv werden und dieses aufwerten. Der Regierungsrat hat die Arbeitszonen im Bösch als Verdichtungsgebiet definiert. Um die Planung voranzutreiben, legt der Gemeinderat nun einen ersten Kredit vor. Es ist eines von zehn Traktanden der Gemeindeversammlung vom 14. Dezember (siehe Box).

Die Traktanden An der Gemeindeversammlung in Hünenberg vom Montag, 14. Dezember, (20 Uhr, Saal Heinrich), stehen folgende Traktanden auf dem Programm: Protokoll der Versammlung vom 9. Dezember 2019; Verwaltungsbericht 2019; Genehmigung der Jahresrechnung 2019 und einer Kreditabrechnung; Budget für das Jahr 2021 und Festsetzung des Steuerfusses; Finanz- und Investitionsplan für die Jahre 2021 bis 2025; Kreditbegehren für die Aufwertung des Arbeitsgebietes Bösch; Zwischenbericht zur Motion des Grünen Forums betreffend Strategie zum Klimaschutz und der Biodiversität; Motion betreffend Erweiterung der Freiwilligenarbeit mit einer «koordinierten Nachbarschaftshilfe mit Zeitgutschriften» nach dem Modell Kiss; Interpellation der SP betreffend Fernwärme; Interpellationen der SP und der FDP zum Thema Eintrittspreise und mögliche Zutrittsbeschränkungen beim Strandbad. (rh)

Das Arbeitsgebiet Bösch weist rund 140 Eigentümer, 3000 Arbeitsplätze und 600 Unternehmen auf, wie in der Vorlage zur Versammlung zu lesen ist. Auf Initiative des Gemeinderats hat sich der Verein Zukunft Bösch, bestehend aus rund 50 Grundeigentümern sowie ansässigen Unternehmen, gebildet. Dieser arbeitet zurzeit eine Vision aus: Das Bösch soll sich zu einem führenden Standort für innovative KMU im Bereich von Dienstleistungen, Gewerbe und Industrie entwickeln. Teil der Vision sind Hochhäuser, ein Boulevard sowie eine Ringstrasse.

Zeitdruck wegen Bundesbeiträgen

Der Kredit von 290'000 Franken, über den nun die Gemeindeversammlung entscheiden wird, umfasst vor allem die Erarbeitung eines Betriebs- und Gestaltungskonzeptes für die Bereiche Verkehr und Freiraum. Im Jahr 2016 wurden Massnahmen zur Erhöhung der Verkehrssicherheit im Bösch ins Agglomerationsprogramm Zug der dritten Generation aufgenommen. Dadurch kann die Gemeinde von Bundesbeiträgen für ein entsprechendes Bauprojekt profitieren.

Es besteht jedoch ein gewisser Zeitdruck, um diese Beiträge zu erhalten. Der Baubeginn muss bis Ende 2025 erfolgen. Diese Chance will der Gemeinderat nutzen und im Jahr 2021 mit dem Betriebs- und Gestaltungskonzept für die Aufwertung des Strassenraums beginnen. Dieses Konzept soll zur Vorbereitung eines konkreten Strassenbauprojekts dienen, wofür dann schliesslich Baukredite beim Stimmvolk abzuholen sind.

Vision als Grundlage für die Ortsplanungsrevision

Neben diesem Konzept sind für das kommende Jahr weitere Arbeiten vorgesehen, die der Gemeinderat in der Vorlage auflistet. Die Gesamtvision des Vereins Zukunft Bösch soll bis Ende 2020 abgeschlossen sein und dann als Grundlage dienen, wenn es an die Ortsplanungsrevision geht. Für das sogenannte Gebietsmanagement will der Gemeinderat mit der Keeas Raumkonzepte AG zusammenarbeiten.

Vision für das Gebiet Bösch: Wie auf dieser Visualisierung könnte es dereinst aussehen. Bild: MAS StadtRaum/KEEAS

Weiter sind Verhandlungen mit den Grundeigentümern nötig und der Gemeinderat will eine Übersicht über die Gesamtkosten sowie ein Finanzierungsmodell erarbeiten. Um bestehende Parkplätze zu verlegen, damit die Strassen umgestaltet werden können, sind Abklärungen zu einem Parkplatzprovisorium nötig.

Gemeinderat steht Kiss skeptisch gegenüber

Die Ortsparteien unterstützen den Gemeinderat bei diesem Traktandum. Doch nicht bei allen Geschäften herrscht die gleiche Einigkeit. Zu reden geben wird unter anderem die überparteiliche Motion von Rita Hofer, Karin Baumgartner, Anna Bieri, Heinz Achermann, Beat Unternährer, Anita Zimmermann und Daniel Burkard zum Thema Kiss. Die Motion fordert, dass der Gemeinderat eine koordinierte Nachbarschaftshilfe mit Zeitgutschriften nach dem Kiss-Modell unterstützt und der bereits bestehenden Kiss-Genossenschaft in Cham beitritt.

Der Gemeinderat äussert sich zurückhaltend. Er nennt in der Vorlage die bereits bestehenden umfangreichen und vielfältigen Angebote in der Gemeinde. Benötige jemand Vermittlung, könne man sich an die Mitarbeiterinnen der Kirchen oder an die Fachfrau Alter der Gemeinde wenden. Der Gemeinderat ist auch gegenüber dem Modell der Zeitgutschriften skeptisch. Er befürchtet, dass sich damit der Charakter des Engagements, wie man es aktuell in Hünenberg kenne, verändern könnte.

Während das Grüne Forum die Motion erheblich erklären will, geben die SP, die CVP und die FDP keine Empfehlung ab. Die SVP stimmt dem Gemeinderat zu und ist gegen eine Erheblicherklärung.