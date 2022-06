Gemeindeversammlung Hunde geben in Walchwil mehr zu reden als weitere Ukraine-Hilfe Ab dem Jahr 2023 werden neue Regeln für Hundehalter gelten. Und es wird erstmals ein grosser Detailhändler im Dorf zu finden sein. Postbesuchende müssen eine Zeit lang weitere Wege gehen.

Hunde dürfen sich in Walchwil künftig in landwirtschaftlicher Umgebung nicht ohne Leine aufhalten. Bild: Boris Bürgisser

Ab dem kommenden Jahr gelten für Hunde respektive deren Haltende in Walchwil festgeschriebene und unverhandelbare Regeln. Die Gemeindeversammlung hat am Dienstag das erste Hundereglement verabschiedet.

Manche Punkte des Reglements führten bei den Ortsparteien im Vorfeld der Versammlung zu Diskussionsbedarf. Auch an der Zusammenkunft im Gemeindesaal gab es Wortmeldungen dazu. So beantragte beispielsweise die SVP die Leinenpflicht in landwirtschaftlichem Umfeld während des ganzen Jahres. Der Gemeinderat hatte dafür den Zeitraum vom 16. März bis zum 31. Oktober vorgeschlagen, wie er etwa in der Berggemeinde Oberägeri gilt.

Der Antrag wurde mit 36 zu 32 Stimmen gutgeheissen. Anschliessend ergriff der Bewohner Roland Hürlimann das Mikrofon und nahm den Gemeinderat in die Pflicht, Kontrollen zu veranlassen und Verstösse gegen das Reglement zu ahnden.

Antrag auf 200'000 Franken Hilfe für Ukraine abgelehnt

An der Gemeindeversammlung weniger zu reden gaben finanzielle Belange. Das war nicht erstaunlich angesichts des Ertragsüberschusses von fast 6,5 Millionen Franken in der Rechnung 2021. Davon sollten nach dem Wunsch der SP-Ortspartei 200'000 Franken im Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine eingesetzt werden. Die eine Hälfte für Soforthilfe zu Gunsten von Flüchtlingen hierzulande, die andere für Massnahmen in Osteuropa. Die Gemeinde Walchwil hatte Mitte März bereits eine Spende von 10'000 Franken gesprochen.

Die Versammlung unterstütze diese Art der weiterführenden Solidarität nicht und lehnte den entsprechenden Antrag von SP-Präsident Guido Suter mit 61 zu 13 Stimmen ab. So setzte sich der Vorschlag des Gemeinderats durch: Die vollen 3,3 Millionen Franken gehen an das freie Eigenkapital. Die Verwendung des Rests zu Gunsten von mehr Schulraum war schon im Vorfeld unbestritten gewesen.

Coop eröffnet Ende Februar 2023

So weit zum Weltgeschehen. Vorwiegend ging es im Gemeindesaal natürlich um lokale Belange. Es gab auch Neuigkeiten in Sachen Lebensmittelversorgung. Der einzige Laden in der Gemeinde, der Spar, werde Ende November schliessen, sagte der Gemeindepräsident Stefan Hermann (Mitte). Nach den anschliessenden Umbauarbeiten wird Coop an selber Stelle ab Ende Februar 2023 ein Geschäft führen.

In jenem wird sich auch wieder die Postagentur befinden. Für die Dauer der Umbauarbeiten hat der Gemeinderat allerdings keine Lösung gefunden. Deshalb sei bis zur Öffnung des Coop für die Belange von Walchwilerinnen und Walchwilern die Post in Goldau zuständig, sagte Hermann.