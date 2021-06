Bilanz Tiefere Steuern und bald Stadt-Status? So lief die Gemeindeversammlung in Unterägeri Die Gemeinde Unterägeri kann 2,5 Millionen Franken aus dem Überschuss 2020 zur Vorfinanzierung des Schulhauses Acher Mitte aufwenden. Auch die weiteren Geschäfte an der Rechnungsgemeinde passierten ohne Opposition.

Bei der eidgenössischen Abstimmung am Sonntag (13. Juni 2021) knackte die Gemeinde Unterägeri bei der Stimmbeteiligung die 70-Prozent-Marke. Tags darauf fand die ordentliche Rechnungsgemeinde statt. Dies geschah dann - erwartbar - vor einer überschaubaren Zahl von Stimmberechtigten. Der Gemeindepräsident Josef Ribary vermeldete 108 Stimmberechtigte. In der Gemeinde wohnhaft sind aktuell deren 5685. Da ja immer noch der Coronavirus-Modus galt, hätten auch nur wenig mehr in der Ägerihalle Platz gehabt. Vor Eingabeschluss der Vorstösse kamen zu den langfristig bekannten vier Traktanden fünf weitere hinzu. Die Anwesenden mussten so neun Vorstösse abarbeiten. Im Dezember 2020 waren es noch deren zwölf.

Tieferer Steuerfuss

Die Rechnung 2020 passierte die Versammlung im Schnellzugstempo. Der Finanzvorstand Josef Iten-Nussbaumer präsentierte die gut ausgefallene Rechnung wie ein Profi. Gute Zahlen zu vermitteln, geht einem natürlich leicht über die Lippen. Im Voranschlag 2020 rechnete die Gemeinde Unterägeri noch mit einem Plus von 70'000 Franken. Diese Zahl erreichte dann jedoch ungeahnte Höhen. 3,3 Millionen Franken Überschuss entspricht fast 50 Mal dem vorausgesagten.

Dazu sagte Josef Iten-Nussbaumer vor der Gemeindeversammlung: «Steuererträge halten sich nicht an die Vorgaben.» Der erfahrene Finanzchef skizzierte dann vor versammelter Gemeinde die Entwicklung des Steuerfusses in der vergangenen Dekade. Im Jahre 2009 galt noch ein Steuerfuss von 75 Prozent des kantonalen Einheitssatzes. Dann setzte der Niedergang dieser Zahl ein. Eine Entwicklung, die natürlich nach dem Gusto der Steuerzahler ist. Ohne grosses Tamtam setzte der Gemeinderat dann noch eine Duftmarke. Er liess die Anwesenden wissen, dass im Gemeinderat Diskussionen im Gange sind, weiter am Steuerfuss zu drehen. Nach unten selbstverständlich.

Bis 2040 könnte Unterägeri eine Stadt sein

Mit einer fünf als erster Zahl im Steuerfuss würde die Gemeinde Unterägeri den gleichen Klub wie Zuger Talgemeinden erreichen. Diesbezügliche Nachfragen gab es hinterher erstaunlicherweise keine. Herunter geht es bekanntermassen natürlich jeweils sehr einfach.

Fragen zur Rechnung 2020 gab es später auch nicht. Steuermässig geht es munter in Unterägeri runter. Zunehmen wird in den nächsten Jahren die Einwohnerzahl. Bis 2040 dürfte gemäss den derzeit gültigen Wachstumszahlen Unterägeri den Status einer Stadt (10'000 Einwohner) erreichen. Diesen Blick in die Zukunft gab es im Anschluss an die ordentliche Gemeindeversammlung. Der externe Planer Marcel Muri zeigte der Versammlung den Stand der vor zwei Jahren angestossenen Ortsplanung. Noch steckt die Planung in der Phase, wo bezüglich des Ideenhorizonts noch nicht allzu grosse Restriktionen zu beachten sind. Die öffentliche Mitwirkung soll, so Muri, bald beginnen.

Die Anwesenden blieben beim Vortrag am Montagabend auch still sitzen. Dies auch deshalb, weil nach der Versammlung ein Apéro stattfand. Diese traditionelle Verköstigungsart war während der vergangenen Coronavirus-Einschränkungen unmöglich.