Coronapandemie Bundesrat nimmt Zügel wieder in die Hand: An Weihnachten soll Zertifikatspflicht für alle gelten

Aufgrund der hohen Infektionszahlen sowie der neuen Omikron-Variante will der Bundesrat per Ende dieser Woche die Massnahmen verstärken. Er schlägt unter anderem eine Ausweitung der Zertifikatspflicht sowie Massnahmen am Arbeitsplatz vor. Das gefällt nicht allen.