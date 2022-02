Fasnacht Gemütliches Treiben im Fasnachtsdörfli: Das Hünenberger Alternativprogramm begeistert Etwas anders, aber nicht minder kreativ und freudig ging es dieses Jahr in Hünenberg zu und her. Risotto und Wurst vom Feuer inklusive.

Selbst gebrätelt am Holzstecken schmeckt die Wurst am besten. Bild: Christian H. Hildebrand (Hünenberg, 26. Februar 2022)

Nach einem komplett fasnachtslosen Jahr startet die kunterbunte Tradition in eine neue Runde. Die Fasnacht in der Gemeinde Hünenberg konnte nicht wie in den Jahren vor Corona durchgeführt werden, der Umzug sowie das traditionelle Eichefrässer-Verbrennen finden heuer nicht statt. Die Eichezunft Hünenberg hat sich für ein Alternativprogramm entschieden und das Fasnachtsdörfli ins Leben gerufen.

Das Programm am Samstagabend bietet ein vielfältiges und unvergessliches Fasnachtserlebnis für Gross und Klein. Ein Fest für jede Altersklasse. Die Leute kommen verkleidet in den kreativsten Kostümen. Guggenmusiken aus dem Kanton Zug und Umgebung spielen auf, Essensstände mit selbst gemachtem Risotto sowie genügend Kaffee und Schnaps sorgen fürs leibliche Wohl.

Die Guggenmusik Baarburggeischter gibt alles. Bild: Christian H. Hildebrand (Hünenberg, 26. Februar 2022)

Die Zunft hat sich für das Fasnachtsdorf etwas Besonderes überlegt. Es gibt Würste, die die Fasnächtlerinnen und Fasnächtler in den Feuerschalen mit einem Holzstecken selbst bräteln können. Auch die Mitglieder der Zunft, die einiges zu tun haben und voll eingespannt sind, zeigen sich mit dem Fest zufrieden und feiern gemeinsam mit den Besuchern. «Anstossen können wir besonders gut!», meint eine der beiden Mitarbeiterinnen an der Bar.

Zu den Highlights des Abends gehört der Auftritt der Guggenmusik Cocorico aus Hünenberg. Die Musikbegeisterten sind nach einem Jahr Pause wieder voller Elan am Start.

An der Feuerschale kommen Jung und Alt zusammen. Bild: Christian H. Hildebrand (Hünenberg, 26. Februar 2022)

Schwelgen in Fasnachtserinnerungen

Zwischen klirrenden Biergläsern und perfekt getroffenen Tönen der Hünenberger Guggenmusik Quaker wird viel gelacht, getanzt und über alte Fasnachtserlebnisse diskutiert – die Stimmung auf dem Dorfplatz ist hervorragend und die Besucherinnen und Besucher feiern die Rückkehr der Fasnacht voller Freude. Vor allem das Kaffeezelt ist ein absoluter Treffer. Die Fasnachtslustigen gesellen sich zueinander und geniessen die Musik und das Beisammensein.

Ein kleiner Feuerwehrmann traut der Fasnacht noch nicht ganz. Bild: Christian H. Hildebrand (Hünenberg, 26. Februar 2022)

Auf dem ganzen Festgelände wimmelt es von aufgestellten Gesichtern und strahlenden Kinderaugen. «Das Fest ist toll. Ich finde es schön, dass trotz der schwierigen Lage etwas organisiert wurde», konstatiert ein zufriedener Fasnächtler.