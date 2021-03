Generalversammlung Risch Tourismus sucht einen neuen Präsidenten Weil Michel Ebinger mit den Coronamassnahmen nicht einverstanden war, trat er als Präsident zurück.

Vorstandsmitglied Markus Bucher (links) verabschiedet den Präsidenten Michel Ebinger. Bild: PD

An der vergangenen Generalversammlung mussten die Mitglieder von Risch Tourismus vom Präsidenten Michel Ebinger folgende Botschaft zur Kenntnis nehmen: «Wer mich kennt, weiss, dass ich nicht im Geringsten mit all diesen Covid-19-Massnahmen einverstanden bin. Ich musste erkennen, dass ich nicht mehr in der Lage bin, zwischen meiner persönlichen Meinung und meiner Rolle als Präsident von Risch Tourismus eine Unterscheidung zu treffen.» Weiter hiess es: «Diese Massnahmen belasten mich persönlich derart, dass ich zur Belastung für den Verein geworden bin, weil ich mich verbal nicht mehr im Griff hatte. Ich trete mit dem heutigen Tag als Präsident und Vorstandsmitglied zurück.» Der Vorstand nahm diesen Entscheid mit Bedauern und Verständnis zur Kenntnis.

Markus Bucher und Albert Dönni wurden wiedergewählt und Sandra Bucher wird weiter als Geschäftsführerin amten und dem Vorstand beratend zur Seite stehen. Der Rechnung 2020 und allen anderen Geschäften wurde zugestimmt. Die Suche nach einem Präsidenten wird in die Hand genommen. 2020 konnten keine Grossanlässe durchgeführt werden. Dank der Hilfe der Gemeinde gab es für Risch Tourismus kein finanzielles Desaster.

Für Risch Tourismus: Michel Ebinger