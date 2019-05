Genüsse bleiben Zugern erhalten Auch im nächsten Jahr findet unterhalb der Rössliwiese am See das Genuss-Film-Festival statt. Dies sagen die Protagonisten nach dem Schluss der fünften Ausgabe, die trotz dürftigem Wetter praktisch ausverkauft war. Charly Keiser

Mit dem Soirée-Closing ist am Donnerstagabend das fünfte Zuger Genuss-Film-Festival zu Ende gegangen. Und klar ist, dass nächstes Jahr die sechste Ausgabe stattfinden wird. Denn Festival-Gesamtleiter Matthias Luchsinger sagte zu Beginn des Flying-Dinners: «Wenn heute der Pavillon nicht weggewindet wird, findet die sechste Ausgabe statt.»

Luchsinger zeigt sich «sehr zufrieden» mit dem diesjährigen Festival und wertet das Kochen der Sterneköche mit den Stadtzuger Schülern als «einen, wenn nicht den Höhepunkt». Die Jungen seien die zukünftigen Gourmetgeniesser, sagt er und doppelt nach: «Wir setzen konsequent auf die Jugend.»

Es freue ihn enorm, dass das Niveau der Filme und Essgenüsse der Vorjahre bestätigt worden sei. «Es macht Spass, die Esskultur in Zug einmal mehr auf den Sockel gehisst zu haben, und natürlich, dass unser Angebot und damit unsere Arbeit vom Publikum geschätzt wird.» Dazu beigetragen habe einmal mehr der tolle Platz am See. So habe ihm ein Koch beschieden, dass er noch nie so ein Kochambiente, wie hier in Zug, erlebt habe.

Mitgliederzahl am oberen Ende angelangt

Roland Wismer, Präsident des gemeinnützigen Vereins «Freunde Genuss Film Festival Zug», ist «hochzufrieden» mit der diesjährigen Veranstaltung. «Den momentan 104 Mitgliedern unseres Vereins wurden tolle Abende geboten, die Entwicklung des Festivals und des Vereins in den letzten Jahren ist wunderbar.» Mit der jetzigen Mitgliederzahl seien sie am oberen Ende angelangt, erklärt Wismer: «Interessenten landen nun auf der Warteliste.» Die Gründe seien die beschränkten Plätze im Kino sowie im Genusspavillon, beziehungsweise die maximal 180 Essen, die nur so in «Topqualität bereitgestellt werden könnten».

Doch nicht nur die Protagonisten hatten am Donnerstag Grund zur Freude. Denn wie schon die letzten Jahre wurden beim Closing der «Zuger Fotograf des Jahres» ausgezeichnet und der «Genuss Foto Award» verliehen. Der Zuger Fotograf Markus Uhr erhielt die Auszeichnung und die Fotografin Aurélia Marine bekam den Award.

Auf ihre Kosten kamen aber auch die rund 260 Gäste dank dem Stehdinner aus Variationen von Swiss Lachs und Black Diamond Selection Caviar, das vom Kochquintett René Weder, Otto Zenger, Stefan Meier, Jacky Donatz und Edi Hitzberger sowie deren Küchenpersonal meisterhaft inszeniert wurde.

Es seien lange Tage gewesen, blickt Luchsinger zurück und betont, dass seine heisere Stimme dem Wetter und nicht den späten Abenden geschuldet sei. Dank dem Pavillon seien zum Glück weder der Regen und der Wind ein Problem gewesen. «Das verschafft uns Zuversicht und Sicherheit für das nächste Jahr.»