Gerechtfertigt Zum Leserbrief «Ungerechtfertigt», Ausgabe vom 1. März Sandra Speck, Oberwil

Ich habe mir zwar vorgenommen, mich nicht auch noch zu beschweren über das Nicht-Erscheinen der Oberwiler Schule am diesjährigen Fasnachtsumzug und den Entscheid so hinzunehmen – in der Hoffnung, dass nächstes Jahr anders entschieden wird. Aber den Leserbrief von Ingrid Baumgartner kann ich dann doch nicht so stehen lassen. Im Gegensatz zu ihr finde ich ihren halbseitigen Bericht darüber absolut gerechtfertigt und ich weiss, dass sich die Zahl der Eltern, die sich gemäss Schulleiter Toni Schuler bis dahin gemeldet haben, nach ihrem Artikel rasant erhöht hat. Dass sich angeblich nur zwei Eltern über den Entscheid genervt haben, wollte man dann doch nicht so hinnehmen. Ich bin selber in Oberwil aufgewachsen, habe hier die Schule besucht und kann mich an manche Teilnahme am Umzug erinnern, an das Basteln der Verkleidung im Vorfeld und an das tolle Erlebnis, am Umzug mitzulaufen als Teil aller Schulhäuser der Stadt Zug. Ich weiss nicht, welcher Generation die Kinder von Frau Baumgartner angehören, aber in meiner Generation vor 30 Jahren war es nicht üblich, auf dem Schulhausplatz zu feiern, sondern wenn immer möglich am Umzug in der Stadt. Es ist ja nicht so, dass die Schulen jedes Jahr diesen Aufwand auf sich nehmen müssen. Es gibt es immer mal wieder, dass die Fasnacht in die Schulferien fällt, so wie auch letztes Jahr und übernächstes Jahr wieder. Im nächsten Jahr aber findet die Fasnacht nochmals ausserhalb der Ferien statt, und ich würde mir sehr wünschen, dass meine Kinder dieselben schönen Fasnachtserfahrungen machen dürfen wie wir sie hatten. Nur wenn alle Schulen der Stadt Zug miteinander an einem Strangziehen, kann diese schöne Tradition aufrechterhalten werden.