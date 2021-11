Gerichtsverhandlung Devisengeschäfte mit einer luschen Geschäftsidee – hoher Millionenschaden Sechs Geschäftsfrauen und -männer sollen die Idee einer siebten Person umgesetzt haben. Vier von ihnen sind am ersten Prozesstag in Zug zugegen. Das Erinnerungsvermögen der Angeklagten ist arg strapaziert, denn es betrifft Handlungen zwischen 2006 und 2009.

Mit Devisengeschäfte Renditen im zweistelligen Bereich herauszuholen, dies versprach ein Deutscher Anlegern. Die Geschäfte mit seiner Geldvermehrungsidee wickelte der Mann über eine im Kanton Zug gegründete Aktiengesellschaft ab. Speziell dabei: Der Ideengeber zog zwar im Hintergrund die Fäden, steht in der Anklageschrift des Staatsanwalts. Er trat aber nach aussen nicht in Erscheinung.

Dass dieser Mann nicht Teil des Verfahrens ist, führte gestern noch vor der ersten Befragung der im Zuger Burgbachsaal anwesenden vier Beschuldigten für Irritationen. Einer der Rechtsvertreter verlangte, dass der Deutsche ebenfalls ins aktuelle Verfahren mit einzubeziehen sei. Dies gebiete die Einheit des Verfahrens. Dies auch deshalb, weil dadurch die Verteidigungsrechte der verbliebenen Beschuldigten «in schwerwiegender Weise verletzt» seien.

Lebt der Haupttäter noch?

Der Staatsanwalt lehnte alle Begehren von Seiten der Verteidiger ab. Er erklärte dabei, dass der fehlende Beschuldigte – erwähnter Entwickler der Geschäftsidee – nicht hätte angeklagt werden können, weil er ohne eine Nachricht zu hinterlassen verschwunden sei. Der Deutsche sei, so liess der Staatsanwalt die Anwesenden wissen, dreimal aus einer Justizvollzugsanstalt in Deutschland getürmt. Einmal sei er nicht aus dem Hafturlaub zurückgekommen. Zudem sei es schwierig, einen Deutschen aus seiner Heimat herauszubekommen.

Mittlerweile ist nicht einmal mehr klar, ob der abwesende Haupttäter überhaupt noch lebt. Angeblich soll in Belgien eine Leiche aufgetaucht sein, bei der es sich um den international zur Verhaftung ausgeschriebenen Deutschen handeln soll. Erwiesen ist dies jedoch nicht, da bei dem besagten Leichenfund niemand Fingerabdrücke um des Beweises willen abnahm. Einer im Saal des Burgbachschulhauses sagte: «Ich kann mir vorstellen, dass der Deutsche die zuständigen Stellen über den Tod getäuscht hat.»

Die Verfahrensleiterin, ihr beigestellt eine weitere Richterin und ein Richter, wischte alle Einwände beiseite. Es gäbe «keine formellen Gründe, um das Verfahren nicht zu beurteilen». Die Referentin wollte auch noch erwähnt haben, dass das «Strafgericht keine Aufsichtsbehörde der Staatsanwaltschaft sei».

Freunden zum Investment geraten

Bei der Befragung der vier Beschuldigten zur Sache gab es dann ab und an gewisse Irritationen. Alleine bei der Geschäftsidee, mit Devisenhandel Geld zu machen, fanden einige der befragten Personen, dass die Strategie der konkursiten Gesellschaft von Seiten des Gerichts nicht richtig oder aber ungenau dargestellt worden sei.

Beim Vorhalt von auf einen Beschuldigten gemünzten Anklagepunkten entgegnete dieser: «Die Beteiligten waren alles gestandene Herren. Ich sage auch, dass ich hinter der Geschäftsidee gestanden bin.» Wenn dem nicht so gewesen wäre, hätte ich «ja wohl nicht Freunden zu einem Investment geraten».

Ein anderer gab freimütig zu, dass er als Strohmann für den Deutschen gewirkt habe. Aus heutiger Sicht würde er «sicher einiges anders machen». Er liess die Referentin des Strafgerichts auch wissen, dass die Bankenvertreter vom Geschäftsmodell gut redeten. Auch der Mann aus einem angelsächsischen Land, der 6,5 Millionen US-Dollar in die Zuger Firma einschoss, hat sich wohlwollend zur Zuger Devisenhandelsfirma geäussert.

Schaden in zweistelliger Millionenhöhe

In der Anklageschrift findet sich auch eine Auflistung mit 127 Namen. Diese hatten Zahlungen in Euro, US-Dollars oder in Schweizer Franken geleistet. Die Staatsanwaltschaft geht von einem Vermögensschaden von rund 30,8 Millionen Franken aus. Bei vielen der vorgenannten Posten steht: «Beinahe Totalverlust». Das heisst: «Handelsverluste liegen zwischen 95 und 100 Prozent der aufgelisteten Kundeneinzahlungen.»

Der Staatsanwalt nannte gestern noch nicht, welche Strafen er für die Beschuldigten vorsieht. Bekannt sind die Straftatbestände: Gehilfenschaft zum gewerbsmässigen Betrug, mehrfacher qualifizierter ungetreuer Geschäftsführung und Gehilfenschaft zu mehrfacher qualifizierter ungetreuer Geschäftsbesorgung. Das Gerichtsverfahren geht heute weiter. Wie viele Verhandlungstage notwendig sind, ist unklar.