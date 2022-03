Gesamterneuerungswahlen Die FDP Kanton Zug stellt ihre beiden bisherigen Regierungsräte zur Wahl Für den Direktor des Innern Andreas Hostettler und den Baudirektor Florian Weber geht ihre erste Legislatur zu Ende. Sie wurden von der FDP Kanton Zug einstimmig für eine Wiederwahl im Oktober nominiert.

An einer Pressekonferenz mit überschaubarem Publikum gab die FDP Kanton Zug am Mittwochabend ihre beiden Nominationen für den Regierungsrat bekannt: Es sind der bisherige Direktor des Innern Andreas Hostettler und der bisherige Baudirektor Florian Weber. Sie wurden an der FDP-Generalversammlung einstimmig nominiert. Die beiden blickten zurück auf ihre erste Legislatur und sagten, was in der nächsten ansteht.

Regierungsrat Andreas Hostettler, FDP Bild: PD/Christine Suter (Zug, 01. Januar 2021)

Für den diplomierten Elektroinstallateur Andreas Hostettler habe ab Januar 2019 ein «grosser Wechsel» stattgefunden, wie er sagte: Als «eher hemdsärmeliger Gewerbler» habe er sich zum taktisch-strategisch denkenden Politiker entwickelt.

Das Departement des Innern passe zu ihm, sagt der 54-Jährige, nachdem er eine lange Liste von Stichworten auf einer Powerpointfolie präsentiert: Denkmalschutz, Digitalisierung, Unwetter, Ukraine-Flüchtlinge – diese und weitere Themen, mit denen er sich in seiner ersten Legislatur beschäftigt hat. Besonders herausfordernd sei derzeit die Integration geflüchteter Ukrainerinnen.

Regierungsrat Florian Weber Bild: Christian Herbert Hildebrand (20. Dezember 2018)

Baudirektor Florian Weber hielt sich an der Konferenz etwas kürzer als sein Ratskollege und erwähnte als Erstes das mehrjährige Projekt Tangente Zug/Baar, das unter seiner Regie beendet wurde.

Dann sprach der 41-Jährige von energetischen Gebäudesanierungen, von Renaturierungsprogrammen und dem Spatenstich der Umfahrung Cham/Hünenberg, der schon in diesem Sommer erfolgen soll, nicht wie bisher kommuniziert 2023. Besonders hoch wertet Weber die Lebensqualität in Zug, die es mit guter Infrastruktur zu wahren gelte.

Wählerpotenzial ausschöpfen

Die FDP Kanton Zug habe ein grosses Wählerpotenzial, sagte FDP-Wahlkampfstratege Michael Brunner. Sie mobilisiere aber zu wenig. Und das solle sich mit dem kommenden Wahlkampf ändern. Einerseits mit den wieder aufgestellten Kandidaten, andererseits, indem die FDP das grösste Bedürfnis der Wählerschaft befriedige: Lebensqualität. Auf jeden Fall gelte es, so Brunner, die bürgerliche Mehrheit in der Kantonsregierung zu wahren. (lil)