«Gespür für Menschen ist wichtig» Zug: Eine Polizeikontrolle stellt für manchen eine ungewohnte Situation dar und kann für beide Seiten zur Herausforderung werden. Sehr oft entstehen dabei aber durchaus positive Kontakte. Andreas Faessler

Viele Zivilisten haben die Erfahrung schon mal gemacht und sind in eine Polizeikontrolle geraten, sei es im Strassenverkehr als Automobilist oder als Passant. Man soll sich ausweisen und erhält allerlei Fragen gestellt. Darunter mögen auch Fragen sein, deren Grund, warum und in welchem Kontext sie überhaupt gestellt werden, sich der kontrollierten Person auf Anhieb nicht erschliessen. Verunsicherung, Irritation und gar Verärgerung können die Folgen sein, was die Situation anspannt.

Das muss nicht sein, denn die Rechte und Pflichten sind sowohl seitens der kontrollierenden Instanz als auch seitens der kontrollierten Person klar geregelt. Eine allgemeine Nachfrage bei der Zuger Polizei zu diesem Thema zeichnet ein grundsätzlich positives Bild, was die Erfahrungen der Polizistinnen und Polizisten mit der Zivilbevölkerung hinsichtlich Personen- und/oder Verkehrskontrollen betrifft. «Die Mehrheit der Kontrollen führt zu sehr guten Bürgerkontakten», weiss Frank Kleiner, Sprecher der Zuger Strafverfolgungsbehörden. «Es werden Probleme, Hinweise und Tipps ausgetauscht, und in den meisten Fällen verabschiedet sich die kontrollierte Person wie auch die Polizisten mit einem Dankeschön voneinander.» Den Einsatzkräften sei dabei wohlbewusst, dass für viele Bürgerinnen und Bürger eine Kontrolle durch die Polizei eine ungewohnte Situation bedeute und manche dadurch auch überfordert seien, vor allem dann, wenn sie diese Erfahrung zum ersten Mal machen. Das Wichtigste sei, einfach Ruhe zu bewahren.

Beamte werden laufend intern geschult

Dass die Polizei Kontrollen durchführt, hat immer einen Grund, wie Frank Kleiner erklärt. Sei es, dass gezielt eine Person gesucht oder der technische Zustand des Fahrzeugs sowie die Fahrfähigkeit geprüft werde. «Dabei müssen die Einsatzkräfte stets auf neue Situationen und Menschen gefasst sein und rasch handeln.» Mit schwierigen und gar heiklen Situationen müsse jederzeit gerechnet werden, sagt Kleiner. Er zieht als Beispiel einen Fall von Ende vergangenem Januar heran, als ein alkoholisierter Mann bei einer Kontrolle einen Zuger Polizisten körperlich angriff, sodass dieser eine gebrochene Nase davontrug. «Körperliche und verbale Gewaltbereitschaft gegenüber der Polizei und auch fehlender Respekt sind Wermutstropfen. Solche Einsätze und Begegnungen sind menschlich herausfordernd.» Darauf seien die Polizistinnen und Polizisten mit der heutigen Ausbildung jedoch gut vorbereitet, so Kleiner. Das Vorgehen in verschiedenen Situationen werde intern auch immer wieder geschult. Für den Polizeiberuf sind eine hohe Sozialkompetenz, Aufgewecktheit und Lernfähigkeit sowie ein gutes Gespür für Menschen wichtig. Dass die Einsatzkräfte jeweils streng nach den gesetzlichen Vorgaben handeln, sei oberstes Gebot, betont Frank Kleiner. Kontrolleinsätze gehörten denn auch zur Grundausbildung und würden stets praxisnah geübt.

Dass Beamte kontrollierten Personen Fragen stellen – wie beispielsweise «Haben Sie etwas getrunken?» oder «Wo kommen Sie her?» – deren Sinn und Zweck sich diesen vielleicht vorerst nicht erschliessen mag, hat gemäss Ausführungen von Frank Kleiner jeweils gute Gründe. So könne bereits die erste Reaktion auf eine einfache Frage – beispielsweise ein Zögern – ein Hinweis darauf sein, dass man etwas näher hinschaut oder nachfragt. «Die grosse Erfahrung bei Verkehrskontrollen erlaubt es Polizistinnen und Polizisten, je nach Kontrollzweck unterschiedliche Fragen zu stellen. Dabei können diese sich bereits einen ersten Eindruck der Person machen.»

Zusammenfassend hält Frank Kleiner fest, dass es der Zuger Polizei ein Anliegen ist, mögliche Unstimmigkeiten während des Gesprächs beziehungsweise der Kontrolle zu klären. «Hat jemand danach trotzdem ein ungutes Gefühl oder ist mit der Kontrolle nicht einverstanden, kann sie oder er sich auch im Nachhinein bei uns melden.» Weitere Wege seien die schriftliche Beschwerde oder eine Anzeige bei der Polizei selbst, der Staatsanwaltschaft oder bei der Sicherheitsdirektion. Auch die unabhängige Ombudsstelle des Kantons Zug sei eine Instanz, an die sich Bürgerinnen und Bürger bei Bedarf wenden könnten.

Es braucht einen begründeten Verdacht

Auch eine Nachfrage auf Seite der Zuger Rechtsvertreter stützt den Eindruck, dass es zwischen Beamten und Zivilisten im Kanton Zug mehrheitlich mit gegenseitigem Verständnis und Respekt verläuft, wenn kontrolliert wird. So weiss etwa der auf Strafrecht spezialisierte Zuger Rechtsanwalt Reto Steinmann von keinem konkreten Fall, bei dem ein Verteidiger hätte herangezogen werden müssen, weil sich jemand unrechtmässig von der Zuger Polizei behandelt gefühlt hat. «Ich glaube auch nicht, dass das allgemein ein Thema ist», so Steinmann. Grundsätzlich seien die Beamten ja höflich, und meistens liesse sich alles zur Güte klären.

Aus rechtlicher Sicht sei festzuhalten, dass die Polizei in der Schweiz von Gesetztes her einen begründeten Verdacht auf eine strafbare Handlung brauche, um eine Personenkontrolle durchzuführen. Wie diese dann ablaufe, habe man als Betroffener weitgehend selber in der Hand, so der Rechtsanwalt. Die Grundhaltung etwa, dass eine Kontrolle ohnehin nur Schikane ist, sei kontraproduktiv, führt Steinmann eine negative Voraussetzung an.

Nur sehr wenig Beschwerden

Die Juristen der Zuger Polizei haben gemäss eigenen Angaben im Jahre 2017 lediglich 19 Bürgerbeschwerden bearbeitet – bei insgesamt rund 21000 Einsätzen. «Bei allen Beschwerden konnten die Vorhalte der Bürger entkräftet werden, beziehungsweise die Vorhalte der Beschwerdeführer erwiesen sich als haltlos, und es ergaben sich somit keine Folgegeschäfte», zieht Frank Kleiner Bilanz und unterstreicht damit das erwähnte positive Bild hinsichtlich Kontrollarbeit der Zuger Polizei.