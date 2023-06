Gesundheit Luzerner Kantonsspital übernimmt Zuger Kinderwunschpraxis Das Kinderwunschzentrum des Luzerner Kantonsspitals wird 2024 eine bestehende Kinderwunsch- und gynäkologisch-endokrinologische Praxis in Zug übernehmen.

Das Kinderwunsch- und Hormonzentrums des Luzerner Kantonsspital (Luks) wird in Zug die Praxis von Thomas Wilken übernehmen. Dies schreibt das Luks in einer Mitteilung. Wilken hat seine Praxis für Kinderwunsch und gynäkologische Endokrinologie in Zug 15 Jahre lang geführt und wird sich aus der Praxistätigkeit zurückziehen. Die Übernahme erfolgt per 1. Mai 2024.

Dank der Übernahme könne die Betreuung der Patientinnen und Patienten sowie die Weiterführung des Behandlungsangebots für Paare mit unerfülltem Kinderwunsch in der Region Zug sichergestellt werden. Die Praxis werde im Übergang gemeinsam von Mitarbeitenden des Luks mit Wilken betrieben. Es sei geplant, die Sprechstundenzeiten zu erweitern und den Paaren wohnortnah eine hochstehende Versorgung durch Spezialistinnen für Reproduktionsmedizin und gynäkologische Endokrinologie des Luks anzubieten. (sfr)