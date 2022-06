Vereine/Verbände Gesundheit wird an dieser Schule grossgeschrieben Beim Schulische Brückenangebot Zug finden Workshops zu Körper, Psyche und Wohlbefinden statt.

Die «Feelokay»-Gruppe 21/22 mit Gabriela de Haas. Bild: PD

«Die Begleitung von Jugendlichen in Gesundheitsthemen – physischen wie psychischen – ist uns ein zentrales Anliegen», sagt Gabriela de Haas, Fachfrau für Heterogenität am Schulischen Brückenangebot S-B-A Zug. «Darum sind wir vor sechs Jahren dem Schulnetz21 – Schweizerisches Netzwerk gesundheitsfördernder und nachhaltiger Schulen beigetreten.» Das Netzwerk unterstützt Schulen in der langfristigen Umsetzung von Gesundheitsförderung auf kantonaler und nationaler Ebene.

«Wir nahmen uns als Team drei Ziele vor: Bewegtes Lernen, Partizipation der Lernenden und psychosoziale Gesundheit», erklärt de Haas. Die Zusammenarbeit mit dem Schulnetz21 erlebt sie nur positiv. Besonders wertvoll sind der Austausch mit anderen Schulen und die Vernetzung mit externen Fachpersonen.

Partizipation der Lernenden ist gross

Die konkrete Umsetzung der Ziele ist sehr vielschichtig. Ein wichtiges Gefäss ist das «Feelokay», der Schülerrat des S-B-A. Dort ist die Partizipation der Lernenden vor allem sichtbar. Die Gruppe trifft sich einmal wöchentlich, bespricht Anliegen und Probleme, diskutiert mögliche Lösungen und setzt diese in Zusammenarbeit mit Gabriela de Haas und der Angebotsleitung um. Das «Feelokay» bietet den Lernenden aber weit mehr. «Ich durfte die Leitung einiger Sitzungen übernehmen. Davon kann ich auf verschiedenen Ebenen profitieren», erzählt Lemmy. Evin ergänzt: «Im ‹Feelokay› diskutierte ich meine Gedanken und Ideen. Das stärkte meine Selbstsicherheit im Auftreten vor anderen.» Die «Feelokay»-Gruppe setzte einige Projekte in Eigenregie um, zum Beispiel der Pausenkiosk und ein Spielturnier. «Ich lernte viel über die Planung eines Projekts und den Prozess, der bis zur Umsetzung führt», schildert Vera. Amélie betont: «Es macht Spass, mit anderen ein Projekt zu verwirklichen und zu sehen, was wir zusammen erreicht haben.»

Über das Jahr verteilt finden drei Gesundheitstage statt. «Es geht an diesen Tagen nicht nur um die körperliche, sondern auch um die soziale und psychische Gesundheit», erklärt Gabriela de Haas. Die Lernenden können aus einer Vielzahl von Workshops auswählen: Umgang mit Stress, Selbstverteidigung, gesundes Essen oder was man für seine Zufriedenheit tun kann. «Die Themen sollen für die Lernenden relevant und hilfreich sein.» Das Programm bereitet de Haas jeweils mit der «Feelokay»-Gruppe zusammen vor. Neben aktuellen Themen werden die Wünsche der Lernenden berücksichtigt. Vera erinnert sich: «Bei Triangel lernten wir, wie wir mit Geld umgehen und Schulden vermeiden können. Die meisten beginnen bald eine Lehre, darum finde ich es wichtig, das jetzt schon zu wissen.» Julius erzählt: «Der Workshop Sucht war für mich der wichtigste. Ich lernte viel über den Umgang mit Betroffenen.» Amélie ergänzt: «Im Workshop Schlaf lernte ich, dass die Helligkeit des Handybildschirms meinem Gehirn meldet, dass Tag ist. Das will ich in Zukunft mehr beachten.»

Nicht nur auf Papier: Konzept wird auch gelebt

Gabriela de Haas baute am S-B-A ein Beratungsangebot auf. Als studierte Psychologin hat sie einen anderen Blick auf Probleme und Anliegen der Lernenden. Diese suchen mit verschiedenen Themen Unterstützung bei ihr. Am S-B-A können Lernende aktiv mitgestalten. Partizipation stärkt das Selbstvertrauen und die Beziehung untereinander – wesentliche Voraussetzungen für Gesundheit. Dass am S-B-A das Konzept nicht einfach auf Papier festgehalten ist, sondern im Alltag gelebt wird, ist für alle Lernenden spürbar.