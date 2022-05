Gesundheitsversorgung Das Zuger Kantonsspital hat 2021 mehr als 11'600 Patientinnen und Patienten stationär behandelt – das sind 8 Prozent mehr als 2020 Das Zuger Kantonsspital schliesst das Geschäftsjahr 2021 mit einem Jahresgewinn von 2,6 Millionen Franken ab. Insgesamt wurden 11’650 Patientinnen und Patienten, knapp 500 davon mit Covid-19, im vergangenen Jahr stationär behandelt.

Das Jahr 2021 war weiter geprägt von der Covid-19-Pandemie. «Allerdings waren gegenüber dem Vorjahr deutlich mehr Wissen und Erfahrung in der Betreuung von Covid-19-Erkrankten vorhanden und es standen neue Medikamente für die Behandlung zur Verfügung», führte Spitaldirektor Matthias Winistörfer bei der Präsentation des Geschäftsberichts 2021 aus.

Die neuen Verwaltungsrätinnen und Verwaltungsräte der Kantonsspital Zug AG (von links): Daniela de la Cruz, Rudolf Bruder, Claudia Kraaz und Annemarie Fleisch Marx. Bild: Andreas Busslinger/PD

Dass rund 500 Menschen mit Covid-19 stationär – also im Spital – behandelt wurden, hat laut Daniel Staffelbach, Verwaltungsratspräsident der Zuger Kantonsspital AG, nicht zu den mancherorts befürchteten massiven Bremsspuren in der Rechnung geführt. Tatsächlich konnten wegen der Pandemie verschobene planbare Operationen relativ rasch nachgeholt werden.

Ausfälle konnten teilweise kompensiert werden

«Ausserdem hat uns die kantonale Gesundheitsdirektion keine weiterreichenden Auflagen gemacht als die bereits vom Bund verfügten», führte Daniel Staffelbach aus. «Zwar resultierten wegen der während des Lockdown verschobenen planbaren Eingriffe Mindereinnahmen. Diese konnten aber, weil das Zuger Kantonsspital viele überdurchschnittlich schwere Covid-19-Fälle behandelte, teilweise kompensiert werden.»

Dass das Kantonsspital erfolgreich durch die ersten beiden Pandemiejahre gekommen ist, «machten der grosse Einsatz und die hohe Flexibilität der Mitarbeitenden möglich, welche im Jahr 2021 erneut Ausserordentliches leisteten», lobte Spitaldirektor Matthias Winistörfer.

Geburten: Erstmals die 1000er-Grenze überschritten

Auch im ambulanten Bereich konnte das Zuger Kantonsspital zulegen: Es wurden 2021 mehr Patientinnen und Patienten behandelt. Der Ertrag für ambulante Behandlungen ist 2021 auf 63,3 Millionen Franken angestiegen (Vorjahr: 56,5 Millionen). Wesentlich zur Umsatzsteigerung im ambulanten Bereich haben die Umsätze aus dem Impfzentrum und dem Testcenter.

Bei den Geburten wurde erstmals die 1000er-Grenze überschritten: 1046 Babys, davon 503 Mädchen und 543 Knaben, sind 2021 in der Frauenklinik des Zuger Kantonsspitals auf die Welt gekommen.

Der Gewinn aus dem Geschäftsjahr 2021 betrug 2,6 Millionen Franken. Er konnte gegenüber dem Vorjahr (Gewinn: 1,2 Millionen Franken) mehr als verdoppelt werden.

Über 900 Vollzeitstellen im Jahr 2021

Das Zuger Kantonsspital beschäftigte Ende 2021 1308 Mitarbeitende in 909,4 Vollzeitstellen. Das sind im Vergleich zum Vorjahr deutlich mehr. 2020 arbeiteten im Kantonsspital 1076 Personen in 813,8 Vollzeitstellen. Aufgrund der stetig steigenden Arbeitslast aufgrund der Covid-19-Pandemie sind im Geschäftsbericht 2021 25,7 Vollzeitstellen für das Testcenter und die Einlasskontrolle sowie 55,8 Vollzeitstellen für das Impfzentrum aufgelistet.

In der Personalstruktur des Betriebspersonals (708,2 Vollzeitstellen im Jahr 2021) macht der Bereich medizinische Fachbereiche mit 37 Prozent den grössten Anteil am Personal aus. 22 Prozent sind in der Pflege und 20 Prozent als Ärztinnen und Ärzte tätig. Auf die Verwaltung entfallen übrigens gerade einmal 6 Prozent des Betriebspersonals.