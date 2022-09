Gesundheitswesen Neue Leitung für die Andreas-Klinik in Cham Jonas Zollinger, aktuell Direktor der Hirslanden Andreas-Klinik Cham Zug, übernimmt per Mitte Februar 2023 die Leitung der Hirslanden Klinik St.Anna in Luzern. Yvonne Hubeli wird ab 1. November 2022 neue Direktorin in Cham.

Die Andreas-Klinik in Cham erhält eine neue Direktorin. Bild: PD

Jonas Zollinger. Bild: PD

Mitte Juli wurde bekannt, dass Martin Nufer, langjähriger Direktor der Hirslanden Klinik St.Anna in Luzern, die Leitung der Klinik per Ende September 2022 abgeben wird. Jetzt ist laut Medienmitteilung der Hirslanden-Gruppe offiziell, wer seine Nachfolge in der Leitung der grössten privaten Akutklinik der Zentralschweiz antreten wird: Es ist dies Jonas Zollinger, aktuell Direktor der Hirslanden Andreas-Klinik Cham Zug. Er wird die Direktion per Mitte Februar 2023 übernehmen.

Yvonne Hubeli. Bild: PD

Neue Direktorin der Hirslanden Andreas-Klinik Cham Zug wird per 1. November 2022 Yvonne Hubeli. Sie ist aktuell Leiterin Pflege und Mitglied der Geschäftsleitung an der Hirslanden Klinik Aarau, zu der sie im Januar 2021 wechselte, nachdem sie zuvor bereits während 18 Jahren an der Andreas-Klinik tätig gewesen war.

Der Start von Yvonne Hubeli am 1. November 2022 erfolgt bewusst noch in der Amtszeit von Jonas Zollinger, sodass eine sorgfältige Übergabe und Einarbeitung in die komplexen Dossiers möglich ist – allen voran in die laufenden Themen rund um die neue Zuger Spitalliste, heisst es in der Mitteilung weiter. (haz)