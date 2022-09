Gewerbe Migros Hünenberg öffnet am 24. November Die Migros in Hünenberg Dorf bietet in der Überbauung «Maihölzli» ein breites Sortiment und vielfältige Services.

Mitten in der Gemeinde Hünenberg wird die Genossenschaft Migros Luzern am 24. November 2022 eine weitere Migros-Filiale eröffnen. Der Supermarkt wird auf 700 Quadratmetern vielfältige Produkte des täglichen Bedarfs in Selbstbedienung anbieten. So werden die Hünenbergerinnen und Hünenberger von frischen Lebensmitteln über Haushaltsartikel bis hin zu Blumen und Pflanzen eine grosse Auswahl finden.

Im Zentrum von Hünenberg entsteht eine neue Migros-Filiale, die am

24. November eröffnet wird. Bild: Matthias Jurt (Hünenberg, 27. April 2022) / Luzerner Zeitung

In der Filiale können auch Postgeschäfte erledigt werden (Filiale beim Partner). Kundinnen und Kunden haben die Möglichkeit, ihre Online-Bestellungen via PickMup und PickPost Service in der Filiale abzuholen. Sie können Sammelsäcke fürs Plastikrecycling zurückbringen. Die Bezahlung ist an bedienten Kassen oder mittels Subito Self-Scanning und Self-Checkout möglich. Auch ein Kleiderreinigungs-Service steht zur Verfügung.

Filialleiter kommt von der MM Metalli Zug

Filialleiter Andreas Hutter. Bild: Thomi Studhalter/PD

«Wir freuen uns sehr, die Hünenbergerinnen und Hünenberger ab dem 24. November in der neuen Migros-Filiale begrüssen zu dürfen», sagt Filialleiter Andreas Hutter (43). Aktuell ist er als Bereichsleiter Frischland und stellvertretender Filialleiter in der MM Metalli Zug tätig. Das Filialteam der Migros Hünenberg zählt 18 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

In den nächsten Wochen läuft der Innenausbau der Filiale auf Hochtouren. Die Eröffnung des Standorts wird ab dem 24. November gemeinsam mit den Partnergeschäften Drogerie Schleiss, Valora Kiosk und dem Café Bistro Maihölzli gefeiert werden.