VEREINE/VERBÄNDE

Vom 22. bis 30. Oktober haben sich unter dem Dach der Fachstelle für Freiwilligenarbeit Benevol Zug 13 Zuger Mitgliederorganisationen an der Zuger Messe präsentiert und die Besuchenden über die vielfäl­tigen Freiwilligeneinsätze im Kanton Zug informiert.

Am Benevol-Rätsel haben rund 700 Personen teilgenommen. Gewonnen haben per Losziehung Heidy Gisler (1. Rang: Kapitäns-Zmorge auf dem MS Schwan), Gertrud Niederberger (2. Rang: Gutschein für ein Essen im Restaurant Schiff in Zug) und Marcel Wyler (3. Rang: 2 Tickets für einen EVZ-Match in der Bossard-Arena).

Die Preise wurden vom Verein MS Schwan, dem Restaurant Schiff in Zug sowie dem EV Zug gesponsert. Der gemeinnützige Verein Benevol Zug (www.benevolzug.ch) existiert seit 2001.

Für Benevol Zug: Estefania Garcia Jung