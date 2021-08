Leserbrief Glaubwürdigkeit geht anders Zum Mitwirkungsverfahren der Stadt Zug zum Brüggli

Die Stadträtin Eliane Birchmeier hat wohl Heinzelmännchen, wenn sie Bauprojekte plant. Sie befragt per Internet wochenlang im Mitwirkungsverfahren die Bevölkerung, was man sich im Brüggli wünscht. Und dann, über Nacht, ist die Befragung ausgewertet und direkt nach Eingabeschluss schickt sie ihren Stadtplaner mit den Medien ins Brüggli, wo dieser erläutert, was man bauen will und dass der Architekturwettbewerb am Laufen ist. Die Planung sei bereits weit fortgeschritten, lässt er ausrichten. Solche Mitwirkungsverfahren sind ein Witz. Als Bürger dürfen Sie sich zu Recht verschaukelt fühlen. Glaubwürdigkeit geht anders.

David Meyer, Gemeinderat GLP, Zug