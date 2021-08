Leserbrief Gleiche Rechte und Pflichten für alle «Die Ehe für alle ist gottgewollt», Ausgabe vom 26. August

Bei der Ehe für alle geht es darum, dass alle Menschen in der Schweiz die gleichen Rechte und Pflichten haben. Ganz einfach. Wenn die Samenspende also bei einer heterosexuellen Frau legal ist, darf sie bei einer anderen nicht illegal sein, nur weil sie homosexuell ist. Selbstverständlich darf und soll man die Fortpflanzungsmedizin, das Adoptionsrecht, das Erbrecht usw. in Frage stellen, aber grundsätzlich und auf einem anderen Schauplatz.

Zur Ehe für alle muss man trotzdem Ja sagen. Alles andere ist Diskriminierung.

Marilena Amato Mengis, Zug