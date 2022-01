Globale Mindeststeuer «Wir haben das Messer am Hals» –Vorbereitungen im Kanton Zug laufen mit Hochdruck Noch immer wartet der Kanton Zug auf verlässliche Informationen durch die OECD. Bekannt ist einzig, dass die Regierung 2024 bereit sein muss.

Kürzlich sagte der Zuger Finanzdirektor Heinz Tännler unserer Zeitung, dass bezüglich globaler Mindeststeuer und deren Umsetzung zu wenig bekannt sei. Das, gilt laut Tännler nach wie vor: «Seitens OECD verfügen wir noch immer nicht über verlässliche Informationen, sind aber im engen Austausch mit dem Bund und auch mit Vertretern der Wirtschaft. Derzeit sammeln wir die Fragestellungen und entwickeln mögliche Szenarien.»

Heinz Tännler, Finanzdirektor Zug. Bild: Stefan Kaiser

Sicher ist, die vorgesehene globale Mindeststeuer wird die Standortattraktivität des Kantons Zug beeinträchtigen. «Denn die Schweiz generell und Zug insbesondere verfügen mit der im internationalen Vergleich hohen Kostenstruktur über einen handfesten Wettbewerbsnachteil, der bislang mit tieferen Steuern kompensiert werden konnte», sagt der Finanzdirektor. «Folglich arbeiten wir nun mit Hochdruck an Massnahmen, um die Standortattraktivität zu fördern.»

Zuger Wunschszenario könnte Wunsch bleiben

Dazu gehört das Erarbeiten verschiedener Szenarien. Bevorzugt wird das Szenario einer freiwilligen Steuerschulderhöhung. Wobei die Freiwilligkeit relativ ist. «Die Freiwilligkeit ist insofern zu relativieren, als die betroffene Unternehmung entscheiden kann, ob sie die Differenz zu den 15 Prozent freiwillig bei uns bezahlen will, oder ob sie diese in einem Drittland abliefern will – mit dem entsprechenden bürokratischen Zusatzaufwand», erklärt Tännler. Es dürfte wahrscheinlicher sein, dass sich die Unternehmen für die freiwillige Steuerschulderhöhung entscheiden. «Da aber keinesfalls sicher ist, dass eine solche Lösung international anerkannt wird, müssen wir auch andere Optionen weiterverfolgen wie beispielsweise eine entsprechende Zusatzsteuer.»

Die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) will die globale Mindeststeuer 2024 einführen. Auf diesen Zeitpunkt hin muss der Kanton Zug bereit sein. Verfehlen Bund und Kantone die gesetzte Frist, drohen Unannehmlichkeiten – nicht so sehr für die Schweiz und den Kanton Zug, sondern für die betroffenen Unternehmen. «Dies könnte», so Tännler, «dazu führen, dass sich diese Unternehmen aus der Schweiz zurückziehen, was wir unbedingt verhindern wollen. Deshalb werden wir alles daransetzen, die Termine einhalten zu können und für die betroffenen Unternehmungen rechtzeitig Rechtssicherheit zu schaffen.»

Direktdemokratischer Prozess interessiert kaum

Die Schweiz ist nicht bekannt dafür, Umsetzungsprozesse in aller Eile durchzuziehen. Allerdings stellt sich die Frage nach einem Umsetzungsaufschub nicht, da der der Zeitrahmen gemäss Tännler nicht verhandelbar sei.

«Wir haben das Messer am Hals und die Gegenseite hat den längeren Arm und das längere Messer. Unsere direktdemokratischen Prozesse interessieren ausserhalb der Schweiz nur mässig»,

sagt der Finanzdirektor. Auch deshalb treibt der Kanton Zug die Arbeiten voran. Mit dem Manko, dass einzig die Termine bekannt sind, nicht aber anderes. «Die Rahmenbedingungen sind noch immer schwammig. Das erleichtert die Arbeit nicht gerade», so Tännler.

Gemäss Tännler sei 2022 eine Verfassungsänderung, «die infolge unterschiedlicher Besteuerung von Schweizer Gesellschaften nötig wird, mit entsprechenden Ausführungsbestimmungen vorzubereiten». Diese müsse spätestens im Frühling 2023 zur Abstimmung gebracht werden. Dies, «weil ein halbes Jahr vor den nationalen Wahlen keine nationalen Abstimmungen zugelassen sind.» Erst nach Inkrafttreten der Verfassungsänderung per 1. Januar 2024 seien dann entsprechend notwendige Gesetzesanpassungen vorzunehmen. Der Zeitplan ist ehrgeizig.