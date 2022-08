Vereine&Verbände GLP-Nationalrätin hat Zug besucht Die Waadtländer Nationalrätin Céline Weber Koppenburg stand der Zuger Kantonalpartei Red und Antwort.

Auf einen gemütlichen Grillplausch mit der Nationalrätin (vorne von links nach rechts): Fabienne Michel, Nina Koller, Florian Hutter, Irina Backens, Céline Weber; hinten Erjon Kastrab (links) und Michèle Kottelat. Bild: PD

Am vergangenen Sonntag, den 7. August,hatCéline Weber Koppenburg, mit Wurzeln aus Menzingen und aktuelle GLP-Nationalrätin von der Waadt, die Grünliberalen Zug besucht. Bei angenehmem Wetter hat sie zusammen mit der GLP Zug einen gemütlichen Grillplausch an der Lorze verbracht und dabei den Mitgliedern zu allen brennenden Anliegen Auskunft gegeben.

Nach ihrem Studium an der Eidgenössischen Technischen Hochschule Lausanne (EPFL) in Maschinenbau mit Fokus auf Fernwärme und grüne Technologien, arbeitet Céline Weber nun aktuell als selbstständige Energieberaterin. So überrascht es nicht, dass sie als Energiespezialistin sich auch politisch für diese Themen einsetzt und seit ihrem Nachrücken in den Nationalrat am 29. November 2021 in der Kommission Wissenschaft, Bildung und Kultur (WBK-N) wirkt.

Erneuerbare Energien sind rege diskutiert worden

So konnte in der aktuellen geopolitischen Lage mit dem drohenden Erdgas-, Erdöl- und Energiemangel im kommenden Winter ihr Besuch in Zug nicht passender geplant gewesen sein. Entsprechend rege wurde über mögliche Lösungen und ihre Einschätzungen zu erneuerbaren Energien diskutiert. Wie schätzt sie die Zukunft ein? Was unternimmt Bern in Sachen Energieversorgung und wo stockt es? Wie kann jeder einzelne seinen Beitrag leisten und wie viel Einsparpotenzial gibt es überhaupt? Ebenfalls teilte sie ihre Erfahrung von der täglichen Arbeit im Parlament – sprach von Lobbyisten, Fehlanreizen und der Organisation in der Fraktion – und versprach einigen interessierten Mitgliedern eine Führung im Bundeshaus. Der rege Austausch mit Céline Weber, der bodenständigen und bürgerlichen Menzingerin zeigt: Sie ist zwar nicht im Kanton wohnhaft, doch sie ist trotzdem irgendwie unsere erste Zuger GLP-Nationalrätin. Wie die Energieversorgung in den kommenden Jahren effektiv aussehen wird, und wann es die erste im Kanton Zug wohnhafte GLP-Nationalrätin gibt, steht zurzeit noch in den Sternen.

Doch eines ist klar: Der Grillplausch mit Céline Weber hat nicht nur volle Bäuche und zufriedene Gesichter hinterlassen, sondern die GLP-Mitglieder inspiriert und mit neuen Ideen beschenkt, um gemäss parteilicher Vision die Energiepolitik in Zug mitzugestalten und «Zukunft zu schaffen».