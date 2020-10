Vereine Goldiger Herbst für TV Cham 1884 Die Leichtathletinnen des TV Chams haben in diesem Herbst schon einige Medaillen abgestaubt.

Die Leichtathleten des TV Cham 1884 starteten gut vorbereitet in die neue Saison. Das Aushängeschild des Vereins, Lieke Wehrung, nahm Mitte Februar an den Schweizer Hallenmeisterschaften in St. Gallen teil und überraschte bei den «Grossen» mit einem 4. Rang über 800 Meter. Eine Woche später bei den Nachwuchs Schweizer Hallenmeisterschaften in Magglingen, lief sie die 400 Meter in der U18-Kategorie in 56,69 Sekunden und gewann die Silbermedaille. Eine weitere Silbermedaille gewann auch das Nachwuchstalent Fiona von Flüe in der U16-Kategorie über 1000 Meter in 3:01,84 Minuten.

Die Turnerinnen des TV Chams haben in diesem Herbst viele Medaillen geholt. Bild: PD

In der Folge blieben aufgrund der bekannten Gründe weitere Wettkämpfe aus und die Athletinnen und Athleten mussten anfänglich ihren Trainingsalltag individuell nach Anleitung des zuständigen Trainers, Bas Wehrung, bewältigen.

Weitere Erfolge an Landesmeisterschaften

Im September lebte die Freiluftsaison mit den Nachwuchs Schweizer Meisterschaften wieder auf und Lieke Wehrung und Fiona von Flüe konnten erfolgreich an ihre Leistungen in der Halle anknüpfen. Lieke war in Lausanne eine von vier Athleten, welche einen Doppelsieg erringen konnten.

Sie gewann im Schlussspurt über 1500 Meter (4:46,93) und siegte später auch über 400 Meter Hürden (62,35), was als selten gesehenes Double bezeichnet werden darf. Fiona von Flüe siegte als 12-Jährige bei der U16-Kategorie hauchdünn über 2000 Meter in 6:26,97 Minuten. Eine Woche später an den Schweizer Meisterschaften der Aktiven in Basel konnte Lieke ihre Zielvorgabe – Einzug in 800 Meter Final – erreichen und wurde hinter namhaften Konkurrentinnen fünfte. Der Goldsegen an Schweizer Meisterschaften für den TV Cham 1884 ging noch weiter und Sarina von Flüe, Fiona von Flüe und Lieke Wehrung feierten auf der neu sanierten Hertiallmend in Zug einen weiteren grossen Erfolg. In der dreimal 1000 Meter Staffel in der U18-Kategorie wurden sie Schweizer Meisterinnen.

Fiona von Flüe beendete ihre Bahnsaison mit dem Schweizer Final «Mille Gruyère» (1000-Meter-Lauf) in Monthey VS, wo sie mit einer weiteren persönlichen Bestleistung auf Rang 2 lief.

Chamerin im Nationalkader Nachwuchs aufgenommen

Aufgrund der konstanten und sehr erfolgreichen Leistungen im Jahr 2020 hat Swiss Athletics Lieke Wehrung in das Nationalkader Nachwuchs aufgenommen. Sie gehört somit neu zu den Swiss Starters Future 2021. Der TV Cham 1884 ist also gespannt, ob sie und die weiteren Chamer Leichtathleten an die erfolgreiche Saison 2020 anknüpfen können.

Für den TV Cham 1884: Stephan Lötscher

