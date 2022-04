Vereine&Verbände Velobörse in Baar auf Wachstumskurs – trotz Aprilwetter Trotz typischem Aprilwetter interessierten sich viele für den Anlass, der vom Veloclub Baar-Zug organisiert wurde.

Morgens Schnee, nachmittags Sonnenschein: Die Velobörse in Baar trotzte dem Aprilwetter. Bild: PD

Mit dicken Jacken und Mützen nahmen am Samstag, 9. April, die freiwilligen Helfer des Veloclubs Baar-Zug wieder Hunderte Velos von ihren privaten Verkäuferinnen und Verkäufern in Empfang. Säuberlich in Reih und Glied präsentiert, hoffte der Veranstalter auf reges Interesse von potenziellen Käuferinnen und Käufern – was eine Herausforderung war, hatte es am Samstagmorgen doch tatsächlich noch geschneit!

Zum Glück jedoch hatte das Aprilwetter auch seine gute Seite und im Verlauf des Vormittags lugte dann doch tatsächlich noch die Sonne hervor.

Zahlreiche grosse und kleine Besucher konnten auf dem traditionellen Gelände beim Schulhaus Marktgasse in Baar Velos, Mountainbikes und Trottinettes aller Couleur begutachten und auf einem kleinen Parcours auch gleich zur Probe fahren und so das für sie ideale Velo finden. Zubehör wie Veloträger, Laufräder, Schläuche und so weiter waren ebenfalls verfügbar und rundeten das Angebot ab.

Neues Online-System vereinfacht Prozedur

Als spürbare Verbesserung empfanden die Verkäuferinnen und Verkäufer die speziell zu diesem Zweck neu entwickelte Software, welche es erlaubte, die Anmeldung und das Einchecken der Velos sehr viel schneller als bisher abzuwickeln. Somit möchte es der Verein den Personen so einfach wie möglich machen, ihre nicht mehr benötigten Velos an der Velobörse zu verkaufen. Alles in allem war die Stimmung auf dem Platz super und alle Beteiligten freuten sich, die Veranstalter nach zwei Jahren pandemiebedingter Krise wieder wie gewohnt und ohne Einschränkungen durchführen zu können.

Der Organisator bedankt sich bei allen Besucherinnen und Besuchern sowie Käufern und Verkäuferinnen und wünscht allen eine gute Fahrt! Weitere Informationen gibt es unter www.vcbaar-zug.ch.