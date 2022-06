Grossanlass Die Zuger Chornacht rückt in Reichweite Der 10. September steht ganz im Zeichen der Chormusik, wenn eine Vielzahl unterschiedlicher Formationen die Früchte ihrer intensiven Arbeit präsentieren – auf acht Bühnen in der Stadt Zug.

Impression von der Zuger Chornacht 2018. Archivbild: Roger Zbinden

36 Chöre auf acht Bühnen in der Zuger Altstadt: Es wird einmal mehr ein grosses Spektakel im Zeichen des Gesangs. Nach der unliebsamen Corona-Episode kann die Zuger Chornacht im September wieder stattfinden.

Die gedruckten Programme kommen ab nächster Woche über die Chöre in Umlauf, wie das Organisationskomitee in einer Mitteilung schreibt. Eine Liste der 36 teilnehmenden Chören ist mittlerweile auf der Homepage (www.zugerchornacht.ch) aufgeschaltet.

Die Inhalte werden dort laufend ergänzt. Die grösste Überraschung – so notieren die Verantwortlichen weiter – werde Ende Juni veröffentlicht. Es betrifft einen besonderen Höhepunkt im Rahmen der Schlussveranstaltung, wenn ein sogenannter Sing-mit-Chor seinen Auftritt hat. Dieser ermöglicht Neugierigen und Gesangs-Neulingen ein Chor-Erlebnis – an der Seite einer bekannten Schweizer Pop-Grösse. Wer es wohl sein wird?

Wie man die Chornacht unterstützen kann

Noch steht einiges an Vorbereitungsarbeit an. Dabei werde die Organisation tatkräftig von den teilnehmenden Chören unterstützt. Rund 140 Helferinnen und Helfer werden für einen reibungslosen Ablauf sorgen. Sollten sich weitere Freiwillige für eine Mithilfe zur Verfügung stellen wollen, so finden sich auf der Homepage der Zuger Chornacht entsprechende Informationen.

Ein weiteres Zeichen der Solidarität und der Unterstützung dieses kostenlosen Anlasses ist ein blaues Gummiband für fünf Franken, welches man am Arm tragen kann.

Wie die Organisatoren mitteilen, sind heuer erstmals zwei vereinseigene Gastrostände geplant: eine Cüplibar mit Flammkuchen auf dem Burgbachplatz sowie ein Chornacht-Grill am Greth-Schell-Brunnen, wo auch das «Chornacht-Bier» erhältlich sein wird. (fae)