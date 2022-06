fussball Grosse Freude aller Teilnehmenden am 28. Zugerland-Turnier Das grösste Breitenfussballjunioren-Turnier der Schweiz fand bei schönstem Wetter statt.

Diverse Altersklassen spielen an sechs verschieden Standorten. Hier die Kategorie Juniorinnen FF 15 in der Herti Allmend. Bild: Roger Zbinden (Zug, 4. Juni 2022)

An allen sechs diesjährigen Spielorten – Dietwil, Cham, Steinhausen, Zug, Menzingen und Ägeri – wurde toller Fussballsport geboten.

So waren auch die Ehrengäste aus dem Bereich Sport, der Fussball-Alt-Internationale Andy Egli (bekannt als ehemaliger Abwehrcrack des Schweizer Rekordmeisters GC, ausserdem spielte Egli unter anderem auch noch für Xamax und Borussia Dortmund und nahm an der WM 1994 in den USA teil) und die beiden zweifachen EVZ-Meisterspieler Yannick Zehnder und Sven Leuenberger, sichtlich angetan vom Elan der jungen Kicker. Die Sportler machten anlässlich ihres Besuches einen tollen Job, erfüllten sie doch freundlich und geduldig jeden auch noch so ausgefallenen Autogrammwunsch der vielen kleinen und grossen Fans.

Zuerst in Dietwil und anschliessend auch noch am Turnierort Cham, wo traditionell der offizielle Sponsoren-Apéro des Zugerland-Turniers stattfand. In Cham durften dann nebst den Gönnern und Sponsoren des Turniers (Hauptsponsor Zugerland Einkaufscenter) auch noch zahlreiche ranghohe Politiker verschiedenster Parteien als Gäste begrüsst werden.

1000 Franken für sozialen Zweck

Den Höhepunkt der Turnierehrungen in Cham bildete aber der Auftritt des sehr sympathischen Ehepaars Nadya und Candid Pfister, ihres Zeichens Gewinner des Prix Courage für ihr grosses Engagement im Bereich Cybermobbing. Das leidgeprüfte Ehepaar ist schweizweit medial bekannt geworden durch den Tod ihrer damals 13-jährigen Tochter Celine, welche vor einigen Jahren nach Cybermobbing-Attacken in ihren schlimmsten Formen in den Selbstmord getrieben worden war. Nach einer bewegenden Ansprache von Nadya Pfister wurde dem Ehepaar Pfister der traditionell am Turnier für soziale Organisationen ausgestellte Check von 1000 Franken für ihre Stiftung «Celinesvoice» übergeben.

Nach der Ehrung stand dann wieder das Sportliche im Vordergrund. Sei es in Cham, wo beim Spiel der einheimischen Equipe gegen den Nachbarn aus Steinhausen herrliche Tore bestaunt werden konnten.

Sei es in Steinhausen, wo erstmals nach dem Bau des neuen, schmucken Klubhauses des SCS einer überschwänglichen Feier anlässlich eines gewonnen Penaltyschiessens am Zugerland-Turnier beigewohnt werden konnte. In Zug zeigten währenddessen die FF15 Mädchen Fussball vom Feinsten (Siegerinnen hier die Kickerinnen vom FC Küssnacht am Rigi). In Unterägeri waren es die Kleinsten in der neuen Turnierkategorie G (U8), die mit riesiger Begeisterung zu Werke gingen (der Turniersieg ging hier an Zug 94 II).

Eine andere schöne Besonderheit des Turniers ist, dass alle Teilnehmer einen Preis erhalten. So freuten sich in Dietwil bei der Preisverleihung die Spieler des FC Versoix riesig über den gewonnenen Pokal als Dritte. In der Kategorie D (Sieger FC Kickers nach spannendem Final gegen den SC Cham, auch hier grosse Emotionen nach der Pokalübergabe an die Jungs).