Grosse Hilfsbereitschaft der Zuger Bevölkerung in Zeiten des Coronavirus Die Zuger Gemeinden und soziale Institutionen riefen Mitte März die Koordinationsstelle für Nachbarschaftshilfe ins Leben. Ein Fazit. Exklusiv für Abonnenten

In diesen Tagen wird der allgemeine Lockdown etwas gelockert, weitere Schritte sind angekündigt. Ist damit die Arbeit der Koordinationsstelle für Nachbarschaftshilfe der Zuger Gemeinden, die am 18. März ihren Betrieb aufgenommen hat, abgeschlossen? «Noch nicht», sagt Christian Plüss, Bereichsleiter Jugend- und Gemeinwesenarbeit Cham und Projektleiter der Koordinationsstelle für Nachbarschaftshilfe. «Die Gefahr ist ja noch nicht vorüber.»

Rückblickend zieht er jedoch bereits eine positive Bilanz: «In einer ersten grossen Welle meldeten sich 980 Helfende bei uns», berichtet er. Als dann die Empfehlung des Bundes erfolgte, ältere Menschen und Personen der Risikogruppen sollten zu Hause bleiben, seien in einer zweiten Phase 480 Anfragen von Hilfesuchenden eingetroffen. Er erklärt:

«Wir haben daraufhin 630 sogenannte Tandems gebildet.»

Diese bestehen aus einer helfenden und einer empfangenden Person, die möglichst im gleichen Quartier wohnen. «Die Idee war, dass die beiden Personen sich nach einer ersten Kontaktvermittlung selbstständig organisieren würden.» Das habe bisher sehr gut geklappt. Das Projekt sei insgesamt ein grosser Erfolg, freut sich Plüss. «Einige der Helfenden sind auch für Organisationen wie die Bibliothek Cham tätig und tragen Bücher aus.»

Haushaltshilfe wird selten beansprucht

Zirka 90 Prozent der Dienstleistungen betreffen das Erledigen von Einkäufen oder das Abholen von Medikamenten. «Manche Apotheken haben einen eigen Lieferdienst. Sie fragen uns bei Engpässen an. Dann helfen wir aus.» Transportdienste oder Haushaltshilfe wird ebenfalls angeboten, aber nur selten in Anspruch genommen. «Vereinzelt wurde Aufgabenhilfe an Kinder und Jugendliche via Skype geleistet.»

Tandems funktionieren kontakt- und bargeldlos

Ins Leben gerufen wurde die Koordinationsstelle für Nachbarschaftshilfe von der Sozialvorsteherinnen- und Sozialvorsteher-Konferenz der Zugerischen Gemeinden (Sovoko) sowie von Organisationen wie Kiss, Benevol und Pro Senectute. Die administrative Zentrale befindet sich im Gemeinwesenzentrum Cham. Mitarbeitende der örtlichen Jugend- und Gemeinwesenarbeit sowie der Geschäftsstelle der Kiss Genossenschaft Cham und der Pro Senectute Kanton Zug nehmen Anrufe entgegen, erfassen Adressen und rechnen mit Helfenden und Dienstleistungsempfängern ab.

«Die Tandems funktionieren kontakt- und bargeldlos. Die Helfenden reichen uns die Quittungen ein, wir erstatten ihnen die Beträge zurück und stellen sie den Empfängern in Rechnung. Die Dienstleistung an sich ist kostenlos», erläutert Plüss. Ein grosser Aufwand, der jedoch zusätzliche Sicherheit bietet. «Damit schützen wir die Beteiligten vor dem Virus und sorgen auch dafür, dass mit den Geldbeträgen sicher nichts schief läuft», erklärt Plüss.

Gewappnet für die nächste Krise

So sei bereits ein Betrag von 35000 Franken umgesetzt worden. «Dieses System gibt uns zudem einen Überblick über die geleisteten Dienste, und wir sehen, dass die Tandems nachhaltig gut zusammenarbeiten.» In den Gemeinden sind sogenannte Schlüsselpersonen im Einsatz, welche die örtlichen Tandems bilden und als Ansprechpartner dienen. «Dies sind Personen aus Vereinen, der Gemeinde oder Kirche. Sie kennen sich gut aus mit den lokalen Begebenheiten.»

Die Arbeit der Koordinationsstelle wird nach der kompletten Auflösung des Lockdown eingestellt. Wann es soweit sein wird, ist noch unklar. «Wir hoffen, dass einige der Freiwilligen ihr Engagement bei Kiss, Benevol oder der Pro Senectute fortsetzen werden», so Christian Plüss. Das Projekt wird nach Abschluss ausgewertet und die Ergebnisse werden archiviert. «Damit wir für eine nächste Krise gut gewappnet sind und die Organisation rasch wieder aktivieren können.»