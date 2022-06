Fussball Grosse Jubiläumsfeier des SC Steinhausen Die um ein Jahr verschobenen Festivitäten zum 50-jährigen Bestehen des Fussballvereins umfassen gleich drei Teile.

Statt Fussball bieten sich auf dem Eschfeld andere Attraktionen. Bild: Mathias Blattmann (Steinhausen, 14. Mai 2022)

Der im Jahr 1971 gegründete SC Steinhausen (SCS) feiert sein 50-Jahr-Jubiläum mit Verspätung. Präsident Bruno Kamm erklärt: «Im vergangenen Jahr konnten die geplanten Feierlichkeiten wegen der Coronapandemie nicht vonstattengehen. Nun feiern wir unseren runden Geburtstag halt ein Jahr später.»

Die Feier fällt in mehreren Teilen aus. Morgen Samstag wird das traditionelle Grümpelturnier ausgetragen. Und am 17. und 18. Juni findet die «SCS Aebi Wies’n» statt. «An beiden Abenden wird die österreichische Profiband Mountain Crew aufspielen, und am 18. Juni sorgt die Stubete Gäng für zusätzliche Unterhaltung», sagt Kamm.

Am 2. September werden die Jubiläumsfeierlichkeiten mit einem Bankett für geladene Gäste abgeschlossen. Zu diesem Anlass wird eine 164-seitige, reich bebilderte Vereinschronik erscheinen. Der Verfasser dieser Chronik ist der SCS-Ehrenpräsident Pius Schlumpf. Er hat die von Reto Steinmann anlässlich der 25-Jahr-Feier verfasste Chronik um weitere 25 Jahre ergänzt. In der Chronik würden sportliche Höhepunkte, Interviews mit Steinhauser Spielerpersönlichkeiten sowie zwei verdienten Vereinsmitgliedern zu lesen sein, verrät Schlumpf.

Eine Nationalspielerin und mehrere Ex-Profis

Als Spielerpersönlichkeiten gelten Nicole Remund, die als Mittelfeldspielerin 45 Spiele mit dem Schweizer Frauennationalteams bestritt, Werner Goldmann, der unter anderen mit Ottmar Hitzfeld für den FC Luzern und den FC Aarau auf Torjagd ging, und der Mittelfeldspieler Simon Hofer, der alle Schweizer U-Auswahlteams durchlief und in der ersten Mannschaft des FC Luzern zu Teileinsätzen gelangte.

In jüngster Vergangenheit legten zudem Igor Tadic und der ehemalige Schweizer U21-Internationale Silvan Sidler Ehre für den SC Steinhausen ein. Tadic, der heute bei seinem Stammverein als Cheftrainer fungiert, trug die Farben des Super-League-Vereins St. Gallen. Zudem ging er für verschiedene Challenge-League-Vereine als treffsicherer Schütze auf Torjagd. Er und Silvan Sidler, der bis zum Ende der abgelaufenen Saison für den FC Luzern im Einsatz stand und in Zukunft die Farben von Arminia Bielefeld in der 2. Bundesliga tragen wird, werden in der SCS-Chronik ein paar Worte an die Leserinnen und Leser richten.

Als treues Vereinsmitglied wird das Gründermitglied Hans Baumann porträtiert, der während mehrerer Jahre dem Vereinsvorstand angehörte und heute noch in verschiedenen Funktionen für den SC Steinhausen tätig ist. Und Patrick Schriber, der seit 1996 bis zum heutigen Tag Vorstandsaufgaben erfüllt.

Kontinuität an der Vereinsspitze

Bruno Kamm, Präsident des SC Steinhausen. Bild: Stefan Kaiser

Der seit 2009 amtierende Vereinspräsident Bruno Kamm betont:

«Der SC Steinhausen ist ein typischer, familiärer Dorfverein »

Der gute Zusammenhalt zeige sich nicht zuletzt darin, dass in den vergangenen 50 Jahren mit Walter Stocker, Louis Mathis, Heinz Schäfer, Pius Schlumpf, Fredy Steiner und meiner Wenigkeit nur gerade sechs Präsidenten die Geschicke des Vereins leiteten. Zudem sei das im Jahr 2019 eröffnete Klubhaus mit seiner gutbürgerlichen Küche innert Kürze zu einem Ort der Begegnung geworden.

Die 2. Liga ist noch nie erreicht worden

Sportlich ging es beim SC Steinhausen zunächst flott voran. Er schaffte bereits in seiner ersten Saison den Aufstieg in die 3. Liga. Es folgten in der mittlerweile 51-jährigen Vereinsgeschichte drei Abstiege in die 4. Liga, meist gelang der sofortige Wiederaufstieg.

Den Höhepunkt bilden sechs Teilnahmen an den Aufstiegsspielen zur 2. Liga – geklappt hat es mit der Promotion allerdings nie. Diesbezüglich besteht noch Nachholbedarf für den SC Steinhausen. In der abgelaufenen Spielzeit war das Team als Dritter immerhin mal wieder nah dran an den Aufstiegsspielen.