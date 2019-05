Grosser Ansturm auf Tickets fürs Eidgenössische Schwingfest in Zug: Anfragen für 183'000 Tickets Der Ansturm auf die 4000 Tickets, die am Mittwoch in den freien Verkauf gelangten, war wie erwartet riesig. Die Organisatoren hätten rund 183'000 Tickets verkaufen können.

Zuschaue machen am Eidgenössischen Schwing & Älplerfest in Estavayer die Welle. (Bild: Roger Grütter, Estavayer, 27. August 2016)

(cg/pd) 4000 Tickets fürs Eidgenössische Schwing- und Älplerfest (ESAF) 2019 Zug gelangten am Mittwoch, 22. Mai, in den freien Verkauf, gleich viel wie bei den Vorgänger-ESAF in Burgdorf und Estavayer. Beim Ablauf gab es allerdings eine Änderung: Bisher galt «First come, first served». Für das Fest in Zug konnte man sich bei Ticketcorner, Ticketpartner des ESAF 2019 Zug, während 24 Stunden einschreiben und maximal vier Tickets bestellen. Danach entschied das Los über die Zuteilung. Mit diesem Verfahren hatten gemäss Veranstalter alle die gleiche Chance, an die begehrten Tickets zu kommen.

Bereits kurz nach Mitternacht hatten sich über 1000 Personen bei Ticketcorner registriert. Um Mitternacht, als die Plattform geschlossen wurde, waren es 53'250 Registrierungen oder 183'000 Tickets. «Das sind sehr beeindruckende Zahlen. Die Nachfrage war riesig», wird der CSO von Ticketcorner, Urs Wyss in einer Medienmitteilung des Organisationskomitee (OK) zum Verkauf zitiert.

Über 2 Millionen Zugriffe

Die Website des OK war in den frühen Morgenstunden total überlastet; man verzeichnete über 2 Millionen Zugriffe. Im Verlauf des Morgens konnten die Probleme aber behoben werden. Die Homepage von Ticketcorner lief jederzeit ohne Einschränkungen.

Die glücklichen Ticketbesitzer werden nun gemäss Mitteilung bis 7. Juni per Mail benachrichtigt und haben danach während einem Zeitfenster von 48 Stunden Gelegenheit, die Tickets definitiv zu kaufen. Sollten die Gewinner ihre Tickets dann auch tatsächlich buchen und bezahlen, ist die Zug Arena mit 56'500 Plätzen quasi ausverkauft. Sollten Gewinner aber ihr Kaufrecht nicht wahrnehmen, werden diese Tickets unter den Registrierten wieder verlost.

Das OK hält zudem ein kleines Restkontingent an Tickets für spätentschlossene Sponsoren zurück. Insbesondere Supporterschaften, ein Sponsoring auf der 4. Sponsoringstufe, sind noch Packages buchbar.