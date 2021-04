Grosser Gemeinderat Antwort des Stadtrats liess zu lange auf sich warten Wie steht es mit flankierenden Massnahmen, wenn nächstens die Tangente Zug-Baar aufgeht? Ausser zum Formulieren von Lippenbekenntnissen habe der Stadtrat die mehr als eine Dekade dauernde Planungs- und Bauzeit nicht genutzt, kritisiert eine Postulantin.

Das Postulat «Flankierende Massnahmen zur Eröffnung der Tangente Zug-Baar» wurde 2019 dem Stadtrat zur Beantwortung überwiesen. Postulantin Michèle Willimann (ALG) war erstaunt, dass die Beantwortung so lange dauerte. Zumal die Antwort nicht gerade mit konkreten Massnahmen protze. Sie hätte – nachdem die Tangente seit mehr als einer Dekade in Planung und Bau sei – schon mehr erwartet. Sie beantragte in der Sitzung vom Dienstag, 13. April, negative Kenntnisnahme der Antwort.

CVP und FDP plädierten dafür, nicht vorauseilend Verkehrshindernisse zu erstellen. Besser wäre es, den Verkehr zu beobachten und dann zu handeln. Der Rat nahm die Antwort zur Kenntnis. Das Postulat wurde als erledigt abgeschrieben.