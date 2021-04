Grosser Gemeinderat Der Zuger Stadtrat soll Beitritt zu Klima- und Energiecharta prüfen Postulat oder doch Motion? Nach dem Ausfall der Abstimmungsanlage herrschte Verwirrung, was abgestimmt wurde. Schliesslich kehrte das Stadtparlament zum Handmehr – und in dieser speziellen Frage zur Abstimmung auf Namensaufruf zurück.

Das Zuger Stadtparlament hat am Dienstag, 13. April, beschlossen, eine Motion betreffend Klima- und Energiecharta zu überweisen. Der Stadtrat wird nun klären, ob ein Beitritt möglich ist. Ganz ohne Ideologie allerdings konnte sich der Grosse Gemeinderat nicht dem Thema widmen. Die Stadt Zug sei Mitglied in verschiedenen Klima- und Umweltorganisationen und zudem eine Energiestadt. Da sei es fast zwingend, dass Zug auch dieser Charta beitreten müsse, so Vertreter und Vertreterinnen der Ratslinken. Der Sprecher der SVP-Fraktion beispielsweise machte seinem Unmut über die ideologisch geprägte Klimadiskussion Luft. Der FDP-Sprecher beantragte, die Motion in ein Postulat umzuwandeln, scheiterte aber damit. Nach dem Totalausfall der elektronischen Abstimmungsanlage wurde die Motion mittels Namensaufruf überwiesen.