Grosser Gemeinderat Die Stadt Zug ist bezüglich Schulraumplanung à jour Im Jahr 2040 sollen 3800 Kinder und Jugendliche im Kantonshauptort zur Schule gehen.

Schulhaus Riedmatt in Zug







Bild: Matthias Jurt, Zug, 13.12.2019 Matthias Jurt

Die Vorlage zur Schulraumplanungsstrategie 2040 und die damit verbundene Evaluation neuer Schulareale in der Stadt Zug wurde als viertes Traktandum vom Grossen Gemeinderat zur Kenntnis genommen. Basierend auf den Erkenntnissen der Schulraumplanungsberichte Teil 1 und 2 zeigt der Stadtrat auf, in welchen Gebieten neue Schulareale zu realisieren sind. Evaluiert wurden hierzu unter anderem die Schulgebiete Herti/Letzi, Guthirt oder Lorzen. Denn bis 2040 sollen 3800 Kinder und Jugendliche in der Stadt Zug zur Schule gehen. Das schrieb der Stadtrat in einem Bericht im September.

«Eine Aufholjagd findet heute ein Ende. Die Stadt Zug ist bei der Schulraumplanung ab sofort wieder à jour», kommentiert Gemeinderat Daniel Blank (FDP). Urs Bertschi von der SP-Fraktion meint dazu: «Obwohl im Gebiet Lorzen ein neuer Schulstandort geplant ist, bleiben die Wege zum Schulareal Riedmatt kurz, sodass die Synergien zwischen den Arealen bestehen und nutzbar bleiben.» Die Prüfung eines möglichen Umbaus des Kleinschulhauses Riedmatt befürworteten auch weitere Anwesende, mit der Überlegung, dafür die in der Nähe liegenden Tennisplätze des Tennisclubs Allemend Zug umplatzieren zu können.

Bauvorsteherin Eliane Birchmeier würde vorerst einen Bogen um die Tennisplätze machen und weitere Bedarfsanalysen wie beispielsweise wegen einer Turn- und Schwimmhalle beim möglichen Schulhaus im Gebiet Lorzen machen.