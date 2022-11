Vereine7Verbände Grosses Wiedersehen im Kloster Maria Opferung Der Verein Freundschaft mit Maria Opferung lud zur Generalversammlung ins Kloster Maria Opferung ein.

An die Uhr, die im unteren Dormitorium des Klosters steht, können sich noch viele erinnern.

«Es ist wieder Zeit, um in Erinnerungen zu schwelgen, ehemalige Klassenkameradinnen zu treffen und viel Interessantes über das aktuelle Kloster-Innenleben zu erfahren.» Natürlich kam der Glaube und die musikalische Kunst nicht zu kurz.

Nun aber der Reihe nach: Auf letzten Samstag lud der Verein Freundschaft mit Maria Opferung wiederum zur Generalversammlung ins Kloster Maria Opferung ein. In der ganzen Schweiz und sogar in Amerika befinden sich unzählige Schülerinnen, die bei den Schwestern von Maria Opferung eine Schulbildung genossen. So traf sich eine beachtliche Schar zuerst in der Klosterkirche und lauschte den lebensnahen Worten von Bruder Raphael Grolimund und den teils auch temperamentvollen Klängen von Orgel und Klarinette, welche in verdankenswerter Weise wiederum von Gaby Iten und Bernadette Odermatt vorgetragen wurden und so den Gottesdienst bereicherten.

Anschliessend fand im Konvent des Klosters die Generalversammlung unter der sympathischen und kompetenten Leitung von Sandra Brändli statt. Diese würdigte die unermüdliche, 20-jährige Vorstandsarbeit von Eliane Marcolin und begrüsste auch die Frau Mutter vom Gubel, Schwester. M. Elisabeth Annen, welche ebenfalls im Vorstand mitarbeitet, ganz herzlich. Mit grossem Interesse folgten die anwesenden Frauen den Ausführungen von Pia Iten über die Finanzlage des Vereins und das Befinden von Sr. M. Barbara Bieri. Sie war über Jahrzehnte eine Schulschwester von Maria Opferung und ihr lebhaftes, kreatives Wesen blieb den Schülerinnen in bester Erinnerung. Nach einem feinen Mittagessen ging es noch auf Entdeckungstour im Kloster. Dabei spazierten die Teilnehmerinnen durch beinahe fünf Jahrhunderte. Eine Zeitreise, die anhand von Bauten eindrücklich dokumentierte, wie Altes bewahrt und neu genutzt werden kann. In der ehemaligen und nun sanierten Waschküche kam diese Alt-/Neu-Kombination bestens zum Vorschein. Genau der richtige Ort, um auch der Präsidentin Sandra Brändli für ihre 22-jährige Vorstandstätigkeit gebührend zu danken. Sie meisterte in diesen Jahren viele Projekte, wie auch die Herausgabe des Buches «Gotteslob und Mädchenschule», war stets um das Wohl der Schwestern bekümmert und setzt sich nun ebenfalls für den Fortbestand des Kraftortes Maria Opferung ein.

Bei einem feinen Dessert und guten Gesprächen fand dieser schöne Tag sein Ende. Danach kümmerten sich fleissige Hände von Oasis-Teilnehmenden um den Abwasch. Wir vom Verein Freundschaft mit Maria Opferung danken den Kloster-Gebäude-Mietern Anima Una ganz herzlich für das stets fühlbare Willkommensein und Oasis für die tatkräftige Unterstützung. So Gott will, sehen wir uns nächstes Jahr am 4. November wieder an diesem Ort.

Für den Verein Freundschaft mit Maria Opferung: Pia Iten