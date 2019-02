Jasmin Güntert fährt an der WM in die Top Ten Die 19-jährige Alöslerin Jasmin Güntert hat an der Nachwuchs-Weltmeisterschaft im Massenstart überzeugt.

Jasmin Güntert (Nummer 6) ist schnell unterwegs. (Bild: PD)

Bei ihrem letzten internationalen Rennen als Juniorin hat Jasmin Güntert (19) bei den Weltmeisterschaften im italienischen Baselga di Piné den 9. Rang im Massenstart erreicht.

Bei einem Angriff in einer Dreiergruppe sicherte sie sich beim ersten Zwischensprint zwei Punkte. Im Gegensatz zu den bisherigen Rennen in der laufenden Saison versuchte die Alöslerin, nach dem Punktesprint das Tempo hochzuhalten und so auch Punkte beim zweiten Sprint zu sichern.

In der kommenden Saison wird Jasmin Güntert in der Elite-Kategorie starten, mit dem Ziel, sich für die Weltcups zu qualifizieren. (bier/pd)