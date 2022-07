Jassen Gute Stimmung und volle Sitzbänke bei 30 Grad: «Donnschtig-Jass» in Baar zog rund 4500 Fans an Am Donnerstagabend fand in Baar der dritte «Donnschtig-Jass» statt. In der Marktgasse traten die Berner Gemeinden Hasliberg und Meiringen gegeneinander – letztere nahm den Sieg mit nach Hause.

7 Bilder 7 Bilder Bilder von den Proben zum Donnschtigsjass in Baar. Bilder: Matthias Jurt (Baar, 21. Juli 2022)

Schon am Nachmittag pilgerten die Jass-Begeisterte nach Baar: Mitten im Städtchen, auf dem Platz zwischen Rathus-Schüür, Schwesternhaus und Schulhaus Marktgasse, versammelten sich bis zum Abend gegen 4500 Jass-Fans, um die dritte «Donnschtig-Jass»-Sendung live mitzuverfolgen. Unter ihnen auch Viktor Schicker, eingefleischter «Donnschtig-Jass»-Fan aus Baar. An über 100 Sendungen sei er schon dabei gewesen, erzählt er Moderator Rainer Maria Salzgeber.

Vor lauschiger Kulisse - Fachwerkhäuser, Lichterketten und geschmückte Bäume - traten gegen acht Uhr die Spielerinnen und Spieler der Berner Gemeinden Meiringen und Hasliberg gegeneinander an. Sie spielten um den nächsten Austragungsort der Sendung - es wird Meiringen sein.

In der Badewanne auf dem Zugersee

Salzgeber führte zusammen mit Comedian Stefan Büsser durch den Abend. Für musikalische Unterhaltung sorgten die deutsche Schlagersängerin Andrea Berg und die Zuger Stubete Gäng - das Publikum sang nach Ende ihres Songs euphorisch weiter. Zu Gast in Baar war auch Moderator Röbi Koller, der in Cham zur Schule ging. Sonia Kälin sorgte am Jasstisch dafür, dass die Regeln eingehalten wurden.

Dass der Anlass in Baar stattfinden konnte, wurde vergangene Woche entschieden. In einer dramatischen Partie in Schönengrund AR haben sich die Baarer Jasserinnen und Jasser im letzten «Donnschtig-Jass» vom 14. Juli gegen Cham durchgesetzt.

Cham spielte dennoch eine besondere Rolle in dieser Sendung: Im Rahmen der Promi-Challenge paddelten Röbi Koller und Stefan Büsser, unterstützt von Stubete-Gäng-Sänger Aurel Hassler und Francine Jordi, in einer Badewanne 20 Meter über den Zugersee beim Villettepark in Cham.

Hinter dem Anlass steckt einiges an Arbeit, wie «PilatusToday» berichtet. Schon am Dienstag war der Aufbau in vollem Gange. Gut 50 Tonnen Material, 32 Mikrofone und 12 Kilometer Kabel hat SRF nach Baar gebracht, um die Live-Sendung aufzunehmen. Rund 30 SRF-Mitarbeitende waren am Aufbau beteiligt. Gegenüber «PilatusToday» meinte OK-Präsident Philipp Hofmann, er habe sich eine Woche Ferien für die Organisation des Festes genommen.