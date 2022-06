Rotary ist ein internationales Netzwerk aus 1,4 Millionen Männern und Frauen. Die Rotary Clubs engagieren sich weltweit mit Freiwilligenarbeit und Spenden zu Gunsten von Hilfsprojekten. Ihre Vision ist: «Gemeinsam sehen wir eine Welt, in der sich die Menschen vereinen und nachhaltige Veränderung schaffen – weltweit, in unseren Gemeinwesen und in uns selbst.» Im Kanton Zug gibt es fünf Rotary Clubs.