Gutschwald Toter Auerhahn in Oberägeri – Anzeige erstatter Trotz Schutzmassnahmen wurde am Freitag im Gebiet Höhronen – Gutschwald ein Auerhahn tot aufgefunden. Als Todesursache wird menschliche Einwirkung vermutet.

Der tote Auerhahn wurde beim Aufheben der Schutzmassnahmen entdeckt. Bild: Amt für Wald und Wild

(sok) Durch das Auerwildgebiet Gutschwald führt eine Waldstrasse hindurch, diese wurde diesen Frühling für sechs Wochen umgeleitet, um den Auerhähnen während der Balzzeit – in der Hoffnung auf Nachwuchs – Schutz zu bieten. Ein Rangerdienst führt vor Ort Kontrollen durch.

Trotzdem konnte nicht gänzlich verhindert werden, dass die Wege vereinzelt dennoch befahren oder begangen werden, schreibt die Direktion des Inneren in einer Mitteilung. Als am Freitagabend, den 14. Mai, die Wegumleitung entfernt wurde, wurde mitten auf der Strasse ein toter Auerhahn entdeckt. Die sofort herbeigerufene Wildhut stellte fest, dass das Tier vor sehr kurzer Zeit wahrscheinlich aufgrund eines Genickbruchs gestorben ist. Da menschliches Einwirken derzeit als wahrscheinlichste Todesursache in Frage komme, werde das Amt für Wald und Wild Anzeige gegen unbekannt erstatten, heisst es in der Mitteilung weiter. Das Tier wird zur Obduktion an das Zentrum für Fisch- und Wildtiermedizin der Universität übergeben.

Massnahmen zum Schutz der Auerhühner

Die Bestände der Auerhühner ist seit Jahrzehnten rückläufig und ihr Verbreitungsgebiet verkleinert sich immer mehr. Um den Auerhuhnbestand in der Schweiz langfristig zu sichern, haben Bund und Kantone Schutzgebiete eingerichtet. Im Kanton Zug befindet sich so eines im Gebiet Gutschwald. Die Tiere sind auf ruhige, locker bestockte und reich strukturierte Nadelwälder in höheren Lagen angewiesen. Die verstärkte Nutzung des Waldes als Erholungsraum hat negative Auswirkungen auf diese Schutzgebiete – insbesondere während der Balzzeit.