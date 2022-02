Kolumne Gwändli express kaufen oder nähen? Mit der kurzfristigen Aussicht auf eine Fasnacht ohne Einschränkungen kann es eng werden.

Zoe Gwerder.

Die Hoffnung für uns Fasnachtshungrigen scheint sich zu erfüllen: So Berset will, wird die fünfte Jahreszeit wohl in diesem Jahr in vollen Zügen genossen werden können – auch mit Grossanlässen im Freien. Doch hier kommt nun auch der ultimative Stress. Was werde ich anziehen, und wann stelle ich das her?

Denn für mich ist Fasnacht gleichgestellt mit einem «Gwändli», welches ich selber schneidere. Zwar nicht jährlich von Neuem – dazu fehlen mir Zeit und Ideen. Aber immer mal wieder. Denn Vorfreude ist bekanntlich die schönste Freude. Und beim Konstruieren und Nähen eines «Gwands» ist bereits Fasnacht auch wenn es noch Wochen oder gar Monate bis zu dieser dauert.

Für diese Fasnacht sollte es etwas Neues sein. Doch da im Dezember und auch noch im Januar nicht klar war, ob eine grössere Fasnacht draussen überhaupt stattfinden wird, habe ich die Büez vor mir her geschoben. Entsprechend in ein «Gjufel» kam ich nun, als sich abzeichnete, dass die Fasnacht stattfinden wird.

Doch lieber ein «Gjufel», als mit einem gekauften Gwändli auf die Gasse. So kann ein Sujet zwar auch so mehrfach vorkommen, aber ich laufe nicht Gefahr, plötzlich eine von vielen zu sein, die sich für dasselbe trendige «Gwändli» entschieden hat.

Fabian Gubser.

Die geschätzte Kollegin Gwerder möchte natürlich auch dort herausragen, wo alle mit ihren «Gwändli» herausragen möchten: der Fasnacht. Natürlich fühlt es sich angenehm an, am Umzug mit dem Gefühl mitzumarschieren, wirklich alles gegeben zu haben für das traditionelle Volksfest, bei dem sich alle von ihrer besten Seite zeigen. Die Urmütter und Urväter der Fasnacht würden ihr dafür eine reife Orange zuwerfen...

Aber was, wenn die Orange überreif ist und Kollegin Gwerder nicht gut im Fangen ist? Dann wäre ihre ganze Mühe für das schöne «Gwändli» umsonst. Deshalb bin ich der Meinung, dass es auch eines aus dem lokalen Kostümverleih tut. Und seien wir ehrlich: Das Kostüm hat durchaus seine Bedeutung, ist aber nicht alles. Denn die Fasnacht ist wie ein EVZ-Match: Wir schauen zwar gerne zu, aber ohne unsere Kolleginnen und Kollegen (und Bier), wäre das Ganze nur halb so amüsant.

Und seien wir noch ehrlicher: Als Kind freuen wir uns vor allem über die «Gwändli» und die Guggenmusig, als Erwachsene aber haben wir es auch einfach mal verdient – gerade im Kanton Zug –, einfach mal nicht zu arbeiten und die an uns gestellten Ansprüche brav zu erfüllen. Deswegen sage ich allen Zweifelnden da draussen: Es ist völlig okay, sein «Gwändli» nicht selber gemacht zu haben!