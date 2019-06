Leserbrief Halbanschluss Rotkreuz Süd – ja gerne Zu den Diskussionen um einen Autobahn-Halbanschluss

Die Gemeinde Risch-Rotkreuz hat eine eindrückliche Entwicklung hinter sich. Noch vor 20 Jahren als «schlafendes Dörfchen» belächelt, hat sich Risch-Rotkreuz zu einer «boomenden» Gemeinde entwickelt und ist heute ein «place to be» im Kanton Zug. Das schnelle Wachstum brachte viel Positives mit sich. Neue namhafte Firmen kamen nach Rotkreuz, Arbeitsplätze wurden geschaffen und die Steuereinnahmen stiegen markant an. Dadurch konnte viel in die Infrastruktur wie zum Beispiel in Schulen und neue Sportplätze investiert werden. Die Gemeinde steht heute finanziell auf sehr soliden Füssen und konnte den Steuerfuss mehrmals senken.

Doch wie bei allem gibt es immer zwei Seiten. Durch das Bevölkerungswachstum stieg auch die Verkehrsbelastung stark an. Immer mehr Menschen und nur beschränkte Infrastrukturen führen zwangsläufig zu Problemen. Für einen grossen Teil der Gemeindebevölkerung ist die Verkehrssituation zur täglichen Belastung geworden. Bürgerinnen und Bürger an der Industriestrasse, Forrenstrasse, Birkenstrasse, Chamerstrasse, Riedstrasse, Blegistrasse und viele andere mehr, tragen heute die grösste Last dieses starken Verkehrsaufkommens. Dass es eine Entlastung braucht, ist unbestritten.

In Zusammenarbeit mit den Gemeinden Hünenberg und Risch hat der Kanton in einer umfangreichen Studie aus 21 Lösungsmöglichkeiten die Variante des Halbanschlusses Risch Süd als beste Lösung evaluiert. Sie benötigt wenig der beschränkten Landressourcen und bringt der Gesamtbevölkerung die grösste Entlastung.

Es liegt in der Natur der Sache, dass nicht alle Bürgerinnen und Bürger Freude über einen solchen Entscheid haben. Das wäre vermutlich bei jeder Variante so und das ist durchaus auch verständlich. Dass die gegründete IG «Halbanschluss Nein» ihre Flyer auch an der Chamer- und Birkenstrasse verteilte, erstaunte mich doch ein wenig, denn genau diese Bürger würden durch den Halbanschluss am meisten entlastet. Dass im Inhalt des Flyers der Bevölkerung Unwahrheiten oder Annahmen als evidenzbasierte Fakten vermittelt werden, ist aus meiner Sicht nicht seriös. Und vermutlich stehen auch bei den Gegnern dieser Lösung ein oder mehrere Autos vor dem Haus und auch sie wollen zu jeder Zeit ihre freie Mobilität geniessen. Das ist das Recht jeden Bürgers, denn unsere Mobilität ist ein Zeichen des Wohlstandes, aber unser Mobilitätsverhalten ist auch ein Teil des Verkehrsproblems.

Der IG und den Grünen ist es gelungen, einige Bürgerinnen und Bürger, welche gegen diese Variante der Entlastung des Verkehrs sind, für die Gemeindeversammlung vom 3. Juni zu mobilisieren. Die Stimmung war entsprechend und es ist dem Gemeinderat hoch anzurechnen, dass er, im Gegensatz zu anderen Anwesenden, immer ruhig und sachlich geblieben ist. Die Belastung der Gemeinderäte wird sowohl inhaltlich wie auch zeitlich immer höher und ich bin froh, dass sich der Gemeinderat für eine Lösung zugunsten eines grossen Teils der Rischer Bevölkerung einsetzt. Wie heisst ein Sprichwort doch so schön: «Allen recht getan, ist eine Kunst, die niemand kann.» In einer funktionierenden Gesellschaft ist das Wohl der Allgemeinheit höher zu gewichten als dasjenige einer IG oder einer politischen Partei. Deshalb ein klares ja zum geplanten Halbanschluss Rotkreuz Süd.

Martin Kolb, Rotkreuz