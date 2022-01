Unihockey Hallén-Show bringt Zug Bonuspunkte Im Kampf um die Playoffs gelang Zug United bei Schweizer Meister Köniz ein wichtiger 8:5-Erfolg in der NLA.

Zugs Topskorer Alexander Hallén erzielte gegen Köniz fünf Tore.

Noch vor drei Wochen hatten die Zuger das Feld nach dem Cup-Viertelfinal gegen Floorball Köniz mit hängenden Köpfen verlassen. Diesmal jubelten in den Berner Weissenstein­hallen die Zentralschweizer. Schon nach 76 Sekunden war Silvan Maurer erstmals erfolgreich. Manuel Staub trieb das Spielgerät nach einem Ball­gewinn nach vorne und via ­Valentin Egli kam der Ball zum Torschützen, den Goalie Daniel Münger in der nahen Ecke erwischte.

Noch im ersten Drittel legten die Zuger nach: André ­Andersson fand mit einem Diagonal­pass aus der Angriffsecke den frei stehenden Alexander Hallén, der die Schussbahn am Block vorbei in die weite Ecke legte. Und Severin Nigg schliesslich schloss einen mustergültig vorgetragenen Konter über Andersson und Hallén zum 3:0 ab. An der Physiognomie des Spiels änderte sich auch nach der ersten Pause nichts. Zug stand gut in der Defensive, hielt die gefährlichen Könizer mehrheitlich weg aus der Gefahrenzone und unterband die gefährlichen Gegenangriffe. Was dennoch aufs Tor kam, machte Nils Schälin ­unschädlich. Vorne wirbelte weiter die erste Linie um die Schweden Andersson und Hallén, der nach einem Konter das 4:0 markierte.

Der zurückeilende Simon Jirebeck traf dabei seinen Keeper Daniel Münger unglücklich am Kopf, sodass ­Janis Schwarz unerwartet zu seiner NLA-Premiere kam. Dann traf erst Jan Zaugg im Powerplay nach einem Querpass Jirebecks zum ersten Mal fürs Heimteam und nur 33 Sekunden später bediente Zaugg seinen jungen Sturmpartner Raul Willfratt zum 2:4. Zugs Trainer Antti Ruokonen ­reagierte mit der Timeout-Notbremse und Hallén mit seinen Toren drei und vier.

Partie wurde nochmals eng im Schlussabschnitt

Weil auch noch Adrian Furger mit einem Weitschuss traf, schien Zug mit einem komfortablen Fünf-Tore-Vorsprung in die Pause zu gehen. Doch ebendieser Furger leistete sich kurz vor der Sirene einen Ballverlust gegen die pressenden Berner; Samuel Poffet profitierte zum 3:7. Tatsächlich wurde die Partie nochmals eng und hektisch im Schlussabschnitt. Jan Zaugg traf abermals im Powerplay. Und erneut liessen die Könizer direkt nach dem Powerplay einen zweiten Treffer folgen. Schwarz fing einen Schuss Furgers und lancierte den Konter auf Jonas Ledergerber. Zwar scheiterte dieser an Schälin, doch prallte der Ball unglücklich an den Fuss des zurückeilenden Adrian Uhrs und rollte ins Tor.

Nur gerade 14 Sekunden lagen zwischen diesen beiden Treffern; Köniz hatte 12 Minuten vor dem Ende das Handicap auf zwei Tore reduziert. Als in den Schlussminuten Köniz den Torhüter durch einen sechsten Feldspieler ersetzte, dauerte es zehn Sekunden, bis Hallén ins leere Tor zum 8:5 traf. Dank diesem nicht erwarteten Erfolg hat sich die Situation in der Tabelle für Zug leicht entschärft. Der Abstand auf den Playoffstrich beträgt bei fünf noch auszutragenden Partien vier Punkte.