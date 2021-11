Handball Das Zuger Fanionteam steht im Viertelfinal des Cups Der Titelverteidiger LKZ gewinnt den Sechzehntel- und den Achtelfinal jeweils diskussionslos. Die zweite Mannschaft scheidet nach einem Auftaktsieg in der zweiten Runde aus.

Ria Estermann (am Ball) und die Zugerinnen können ihren Cup-Titel weiterhin erfolgreich verteidigen. Bild: Roger Zbinden (Zug, 25. September 2021)

Die Sechzehntel- und Achtelfinals im Schweizer Cup wurden infolge einer Modusänderung beide am vergangenen Wochenende ausgetragen. Keine Probleme bekundeten dabei in der ersten Runde die beiden Teams des LK Zug. Das SPL1-Team besiegte am Samstag den STV Willisau (1. Liga) locker mit 41:16. Auch das SPL2-Team des LKZ deklassierte mit Chênois Genf einen Erstligisten (44:11).

Tags darauf traf das Fanionteam im Achtelfinal auf Stans (SPL2) und somit einen früheren Ligakonkurrenten. Der Titelverteidiger dominierte auch die Nidwaldnerinnen nach Belieben und gewann mit 46:16. Gestern ausgeschieden ist dagegen die zweite Mannschaft des LKZ. Im Spiel gegen den SPL1-Vertreter Herzogenbuchsee hatte der Aussenseiter nach gutem Kampf das Nachsehen (24:31).

Anstrengende Tage für die Zugerinnen

Weiter geht es in der Meisterschaft für das SPL1-Team übermorgen Mittwoch zu Hause gegen ebenjenes Herzogenbuchsee (20.15 Uhr, Sporthalle). Ein Sieg gegen die Bernerinnen ist Pflicht, wenn man mit der Tabellenspitze in Tuchfühlung bleiben will.

Aktuell führen die Spono Eagles (11 Punkte) die Tabelle an. Brühl (11), Yellow Winterthur (10) und Zug (10) sind nah dran. Am kommenden Samstag findet dann das Hinspiel im Europacup (3. Runde) statt. Der LK Zug trifft auf Venlo (18 Uhr, Sporthalle). Das Rückspiel wird am 20. November in Holland ausgetragen.