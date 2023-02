Handball Der LK Zug beginnt die «ewige Strafaufgabe» mit einem Heimspiel Die Entscheidungsphase dauert über drei Monate: Am Samstag beginnt die Auf-/Abstiegsrunde der höchsten und zweithöchsten Liga.

Die Zugerinnen um Celia Heinzer gehen als Favoritinnen in die Auf-/Abstiegsrunde. Bild: Patrick Hürlimann (Ruswil, 4. Februar 2023)

Am Samstag beginnt die Auf-/Abstiegsrunde der SPL1 und SPL2. Für den LK Zug geht es darum, seinen Platz in der höchsten Spielklasse erfolgreich zu verteidigen. Die Zugerinnen treffen in der ersten Partie auf Rotweiss Thun – das einzige Team, das in der Qualifikation noch schwächer abschnitt als sie selbst (17Uhr, Sporthalle). Die Zugerinnen gewannen die beiden bisherigen Aufeinandertreffen der laufenden Saison diskussionslos (41:27 und 34:24). Die weiteren Gegnerinnen des LKZ heissen Arbon und Yverdon.

Trotz der geringen Zahl von Teilnehmern dauert die Auf-/Abstiegsrunde scheinbar ewig. Jedes Team trifft nämlich viermal auf jedes andere, so kommen bis Ende Mai insgesamt zwölf Partien zusammen.