Handball Der LK Zug lädt zum Kellerduell gegen Rotweiss Thun Am Sonntag treffen die schwach gestarteten Teams der SPL1-Meisterschaft aufeinander.

Gelingt dem LK Zug mit Sara Zaetta Zug (am Ball) der erste Saisonsieg? Bild: Mathias Blattmann (Zug, 10. September 2022)

Am Sonntag spielt der LK Zug gegen Rotweiss Thun (16 Uhr, Sporthalle). Was vor nicht allzu langer Zeit noch ein Leckerbissen der SPL1-Meisterschaft war, ist nun das Aufeinandertreffen des Zweitletzten und des Letzten der Tabelle. Die Zugerinnen haben in vier Partien zweimal Unentschieden gespielt, die Thunerinnen gar nur einmal.

Mit durchschnittlich neun Treffern pro Partie stellen die Berner Oberländerinnen in der Person von Paula Mazurek die Spielerin mit dem höchsten Toreschnitt der Liga. Sie wechselte vor der laufenden Saison aus Polen nach Thun.