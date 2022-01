Handball Für den LK Zug geht am Samstag eine lange Pause zu Ende Die Zugerinnen spielen in der SPL1-Meisterschaft gegen Rotweiss Thun.

Zug mit Ria Estermann (in Blau) will sich gegen Thun keine Blösse geben. Bild: Roger Zbinden (Zug, 13. November 2021)

Der LK Zug tritt am Samstag nach über 50 Tagen Unterbruch zum nächsten Ernstkampf an. In der SPL1-Meisterschaft empfängt er Rotweiss Thun (17 Uhr, Sporthalle). Das erste Aufeinandertreffen entschieden die Zugerinnen im September mit 28:23 für sich, es war der 43. Sieg in der 50. Begegnung der beiden Teams.

Die Thunerinnen darben in der laufenden Spielzeit und liegen mit sieben Zählern aus neun Partien gegenwärtig nur im sechsten Rang. Der LKZ hat doppelt so viele Punkte auf dem Konto und ist erster Verfolger von Leader Brühl. (bier)