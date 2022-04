Handball «Ich kann den Bettel nicht hinschmeissen»: Trainer Damian Gwerder macht dem LK Zug eine Liebeserklärung Die Zugerinnen sichern sich zwei Runden vor Schluss das Heimrecht im Final der SPL1.

Im Juni 2018 verabschiedet sich Damian Gwerder vom LK Zug – vier Jahre später ist er zurück. Bild: Christian Herbert Hildebrand (Zug, 16. Juni 2018)

Sowohl im Schweizer Cup als auch im Championat spielen die Zugerinnen in den nächsten Wochen um die erfolgreiche Verteidigung ihrer Titel. Nach dem 28:27-Sieg am Samstag in Winterthur steht zudem fest: Der LK Zug hat im Final Heimvorteil.

Zwei Runden vor Schluss ist nur noch die Frage des Gegners offen: Vermutlich kommt es zum Derby gegen die Spono Eagles, die vier Punkte Vorsprung auf Brühl haben. Zugs Trainer Damian Gwerder dürfte der Gegner egal sein. Der Fokus liegt auf seinem Team, das sich in der aktuellen Verfassung nur selber schlagen kann.

Die Rückraumspielerin Leah Stutz sagt zum Erfolgsrezept:

«Der Trainerstaff bringt positive Stimmung und Energie mit. Unter Damian Gwerder stimmt der Mix zwischen Seriosität und Lockerheit.»

Ein weiterer Grund ist die Breite des Kaders. «Wir sind ausgeglichen, können viel wechseln, ohne dass es einen Leistungsabfall gibt», sagt Stutz.

Stefanie Eugster (Kreis) bestätigt: «Das Selbstvertrauen stimmt, offensiv und defensiv haben wir viel Qualität. Wir spielen auch mit der nötigen Ruhe und Gelassenheit.»

Acht Titel unter Gwerder

Trainer Damian Gwerder (58), nach der überraschenden Trennung von Christoph Sahli seit Anfang März Trainer, wollte eigentlich nur bis Ende Saison bleiben. Kürzlich meldete der Verein die Vertragsverlängerung bis Ende der Saison 2022/23. Der Muotathaler, in dessen erster Amtszeit Zug sechs Meistertitel und zwei Cupsiege errang, sagt:

«Ich spüre viel Wille, Bereitschaft und Begeisterung in dieser Mannschaft. Die letzten Wochen haben mir bestätigt, dass ich mit diesem Team weiterarbeiten muss.»

Und Gwerder ergänzt: «Ich kann den Bettel im Sommer nicht hinwerfen, der LKZ bedeutet mir zu viel.»