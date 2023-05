Handball Kantersieg des LKZ nach 60 Minuten Die Zugerinnen dominierten über die Arbonerinnen durchs gesamte Spiel.

Die Zugerinnen feierten im elften Spiel der Auf-/Abstiegsrunde SPL1/SPL2 den zehnten Sieg. Bei Arbon war der Mist schon früh geführt. Der LKZ führte zur Pause mit 19:11 und lief nie in Gefahr, diese Partie zu verlieren. Zu dominant waren die Gäste, die nach 60 Minuten einen 41:20-Kantersieg feierten.

Vor 100 Fans waren Svenja Spieler (7 Treffer) und Norma Goldmann (6) am erfolgreichsten. Erfreulich war, dass sich sämtliche Spielerinnen ins Torschützenklassement eintragen lassen konnten. Der LKZ konnte der U16 Torhüterfrau Soe Eichenberger sogar Spielzeit geben. «Wir sind gut gestartet mit konsequenter Deckung und konnten viele Gegenstosstreffer erzielen», so Goldmann. «Nach einer kurzen Phase des Nachlassens kurz vor der Pause steigerten wir uns wieder und konnten nach dem Seitenwechsel das umsetzen, was von uns verlangt wurde.»

Zum Abschluss treffen die Zugerinnen am Samstag (15:00 Sporthalle) auf US Yverdon. Das Fanionteam hat die Abstiegsrunde mit einer grossen Charakterleistung mit Bravour gemeistert.