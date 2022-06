Handball Marc Schürmann will Präsident des LK Zug werden Der Vater der Kreisläuferin Lynn Schürmann wird der Generalversammlung zur Nachfolge von Michael Tremp vorgeschlagen.

Der neue Präsident des LK Zug wird aller Voraussicht nach Marc Schürmann heissen. Er stellt sich an der Generalversammlung am 24. August zur Wahl, teilt der LKZ auf seiner Website mit.

Der Vater von Kreisläuferin Lynn Schürmann, die im Fanionteam der Zugerinnen in der vergangenen Saison in der SPL1 und im Schweizer Cup (Zug gewann diesen Pokal) in 14 Matches zum Einsatz kam, soll Nachfolger von Michael Tremp werden. (bier)