Handball Titelverteidigung vor Augen: Hält das Hoch der Zugerinnen auch im Cup an? Am Samstag trifft der LKZ zum zweiten Mal innerhalb von sechs Tagen auf den LC Brühl. Zum Aufschwung der letzten Wochen trägt auch eine routinierte Spielerin bei.

Zugs Ria Estermann hat in der höchsten Liga 502 Tore geworfen. Bild: Matthias Jurt (Zug, 20. März 2022)

Die Zugerinnen haben einen Lauf. In der SPL1 gewannen sie zuletzt am Sonntag mit zehn Toren Unterschied gegen den Mitfavoriten LC Brühl (33:23). Es war binnen weniger Tage der zweite Kantersieg gegen ein Topteam nach dem 28:19 gegen die Spono Eagles.

Am Samstag trifft der LK Zug erneut auf Brühl. Diesmal auswärts und diesmal in einem anderen Wettbewerb, namentlich dem Cup-Halbfinal (17.30 Uhr, Kreuzbleiche, St. Gallen). Nach dem jüngsten Auftritt sind die Zugerinnen in der Favoritenrolle. Allerdings könnten bei den Ostschweizerinnen einige zuletzt verletzte oder kranke Akteurinnen zurückkehren.

Der Aufschwung der Zugerinnen in den letzten Wochen trägt viele Namen. Einer ist Ria Estermann. Die 29-jährige Powerspielerin übertraf in der jüngsten Begegnung mit Brühl die 500-Tore-Marke in der höchsten Liga.