Handwerk Holz mit Stolz – die Männer für's Grobe Keine Handwerkergruppe ist mit einem derart ausgeprägten Berufsstolz ausgestattet wie die Zimmermänner. Dies hat historische Gründe, liegt aber auch im umfangreichen Fachwissen der Holzbauprofis begründet. Eine Begegnung mit drei jungen Zuger Berufsleuten.

Nino Ganzoni, 32, Jakob Windlin, 20, und Pascal Steiner, 24 (von links), sind stolz, ein traditionelles Handwerk gelernt zu haben. Bild: Christine Suter

Für Euch Profis mag es unverzeihlich sein. Fakt aber ist: Die meisten Leute wissen nicht, was ein Schreiner von einem Zimmermann unterscheidet.

Pascal Steiner: Schreiner arbeiten in kleineren Dimensionen und sind auf Möbel spezialisiert. Zimmermänner sind für das Gröbere zuständig. Wir sanieren Altbauten und Remisen, richten Dachstühle auf, täfern Wände und Decken, konstruieren oder reparieren Holzbauwerke, Stege, Veranden, Fassaden, Ställe, Treppen, Türen und Tore.

Nino Ganzoni: Unser Beruf umfasst weit mehr als die Arbeit mit dem Holz. Auch bei der logistischen Koordination spielen wir eine wichtige Rolle. Im Gegensatz zum Schreiner sind wir früh in den Bauprozess involviert.

Jakob Windlin: Wir müssen nicht nur plangenau umsetzen können. Bei uns ist auch Kreativität gefragt. Das Bewegen, Liefern und Verbauen der einzelnen Bauteile, das Handling mit schweren Lasten erfordert Kraft und Köpfchen. Auch arbeiten wir teilweise mit anderen Werkzeugen und Maschinen als ein Schreiner. Typisch für den Zimmermann ist der «Nagelsack», ein Lederbeutel, den man um die Hüfte trägt. Darin sind nebst aller Gattung Nägel und Schrauben auch Bleistift, Rollmeter, Schraubenzieher und Stechbeitel versorgt. Wenn grosse und schwere Elemente zurechtgerückt werden müssen, greifen wir zum «Schlegel», einem Vorschlaghammer, der rund fünf Kilogramm wiegt und beidhändig geführt wird. Oft im Einsatz ist auch der «Kettentöff» – eine Motorkettensäge, die für Abbrucharbeiten oder effizientes Absägen verwendet wird.

Die Anforderungen an Zimmermänner sind hoch. Ein gutes räumliches Vorstellungsvermögen sowie umfangreiche Kenntnisse in Geometrie, Mathematik und Technik gehören dazu. Hat Euch das bei der Berufswahl nicht abgeschreckt?

Jakob: Ich habe während der Sek zuerst diverse Schnupperlehren im Büro gemacht, KV, Hochbauzeichner usw. Die Arbeit am PC fand ich langweilig. Ich schaute ständig auf die Uhr und sehnte den Feierabend herbei. Dann ging ich eine Woche lang als Zimmermann schnuppern. Das war spannend und machte Spass. Die Zeit verging wie im Fluge! Da ich handwerklich nicht sonderlich begabt oder erfahren war, hatte ich allerdings auch grossen Respekt vor der Lehre.

Nino: Ich wusste von Anfang, dass es ein praktischer Beruf sein sollte: Koch, Forstwart oder Zimmermann. Den Bezug zum Holz hatte ich schon als Kind: Ich war oft in der Natur und im Wald unterwegs, kannte mich mit Bäumen aus und interessierte mich für das Naturprodukt Holz.

Pascal: Forstwart war für mich in der Berufswahl auch ein Thema. Oft war ich als Kind beim Holzfällen dabei. Genauso faszinierten mich aber Baustellen. Schon ab der sechsten Klasse arbeitete ich während den Ferien regelmässig auf dem Bau. Von all den Berufen, die ich dort kennen lernte, gefiel mir der Zimmermann am besten. Eine Lehre als Stromer, Maurer, Maler, Boden- und Plattenleger kam für mich nicht in Frage.

Zimmermänner geniessen in der Branche einen hervorragenden Ruf. Auf diese Handwerker, hört man oft, sei Verlass.

Pascal: Zimmermänner sind umgängliche und bodenständige Typen, aber auch verantwortungsbewusst und engagiert – echte Teamplayer. Auf der Baustelle haben wir den Überblick, kennen die Zusammenhänge, wissen, was läuft, und sind mit allen anderen Handwerkern vernetzt. Wenn der Bauleiter nicht da ist, werden wir darum oft zur Anlaufstelle, sogar für die Architekten.

Jakob: Was den Berufsstolz angeht, wird einem das in der Bude vom ersten Lehrlingstag an mit auf den Weg gegeben – nach dem Motto: Du bist nicht irgendein Handwerker – Du bist angehender Zimmermann! Wenn Du das immer hörst, färbt das ab. Man gibt sich automatisch Mühe, will den guten Ruf verteidigen.

Pascal: Für die Arbeit des Zimmermanns gibt es auf den Baustellen kaum Handlanger oder Hilfsarbeiter. Ganz im Gegensatz zu anderen Berufsgattungen auf dem Bau. Auch das sagt einiges über das Anforderungsprofil und den Qualitätsanspruch unseres Berufsstandes aus.

Welche Projekte oder Baustellen sind Euch in besonders guter Erinnerung und welche Tätigkeiten verrichtet Ihr am liebsten?

Nino: Das Highlight ist für mich immer das Aufrichten; also der Moment, wo die vorgefertigten Elemente vor Ort zusammengebaut werden und das Gebäude mit Hilfe eines Krans errichtet wird. Da steht man unter Stress. Effizienz und Genauigkeit sind gefragt. Am Abend bist Du erschöpft und schaust voller Zufriedenheit auf das Werk, welches Du mit Deinen Kollegen vollbracht hast.

Pascal: Die Vorfertigung der Holzbauelemente in der Produktionshalle ist nicht so mein Ding. Aber das Aufrichten ist tatsächlich ein besonderer Moment; ein Kraftakt, intensiv und spannend. Das fängt schon in der Bude an, wenn die Pritschen des Lastwagens oder des Traktors in der richtigen Reihenfolge mit den Elementen beladen werden. Beim Aufrichten vor Ort wird von allen Beteiligten viel abverlangt, sowohl körperlich wie geistig. Jeder Schritt muss vom Gruppenleiter vorbereitet sein und jeder Arbeiter muss wissen, was er wann zu tun hat.

Nino: Toll ist auch, wenn man bei der Sanierung oder beim Umbau eines denkmalgeschützten Gebäudes mitwirken darf. Da ist vielleicht etwas weniger Adrenalin im Spiel. Dafür setzt man sich mit mittelalterlichen und frühneuzeitlichen Ständer- und Blockbauten auseinander. Man stellt fest, auf welch hohem Niveau schon unsere Vorfahren gearbeitet haben. Bei solchen Projekten ist Holz nicht nur Baumaterial, sondern auch Gegenstand von Geschichte und Bauforschung. Wenn ich da Hand anlege, frage ich mich manchmal, ob die von mir errichteten Sparren und Streben, Rähmen und Ständer in vierhundert Jahren auch noch existieren.

Jakob: Manchmal ist es auch die spezielle Lage oder Gegend einer Baustelle, die begeistert. Ich erinnere mich an das umfangreiche Sanierungsprojekt im Horbach, als die Primarschule der GGZ für die Therapiestation der Sennhütte umgebaut wurde. Frühmorgens bei Sonnenaufgang fuhren wir via St.-Verena-Kapelle mit dem Budenauto Richtung Zugerberg. Auf dem Weg begegneten uns Gämsen und Füchse. Idylle pur! Da war Arbeiten kein Müssen, sondern ein Dürfen.

Eure Arbeit ist nicht nur anstrengend und kräfteraubend. Exponiert im Freien seid Ihr auch den Launen des Wetters ausgesetzt. Wie kommt Ihr damit klar?

Pascal: Wie gesagt, wir sind robuste Typen. Und an die Wetterverhältnisse gewöhnt man sich. Natürlich ist es mühsam, stundenlang in der Kälte und im Regen zu arbeiten. Doch da muntern wir uns gegenseitig auf: «Zänd zäme bysse und durehebe!» lautet dann die Devise. Gleichzeitig freut man sich auf die warme Dusche zu Hause.

Nino: Mir macht im Sommer vor allem die Hitze zu schaffen. Trotzdem gilt es, auch unter diesen Umständen einen guten Job zu machen und nicht nachlässig zu werden. Wenn es mal sehr stark windet oder stürmt, muss man reagieren und die termingerecht auszuführenden Arbeiten den herrschenden Witterungsverhältnissen anpassen.

Von den Gefahren, die das Arbeiten auf Dächern und Gerüsten mitbringt, haben wir noch gar nicht gesprochen.

Nino: Die Unfallgefahr ist ein grosses Thema. Wir sind uns dessen bewusst, beachten die Sicherheitsvorschriften, treffen Massnahmen zur Unfallverhütung und sind entsprechend ausgerüstet: mit Sicherheitsschuhen, bei Bedarf Schutzbrille, Helm, Visier usw. Trotzdem hat sich wohl jeder von uns schon mal die eine oder andere Schramme oder Schnittwunde geholt oder ist gestürzt oder ausgerutscht. Da ist meistens Unachtsamkeit oder mangelnde Konzentration im Spiel. Der Zeitdruck, der manchmal auf Baustellen herrscht, ist der grösste Risikofaktor.

Gemessen am Know-how und der fundierten Ausbildung, die Zimmermänner mitbringen, ist der Lohn nicht sehr hoch. Laut GAV verdient ein Zimmermann je nach Erfahrung zwischen 4500 und 5600 Franken.

Nino: Das sind Mindestgehälter für Zimmermänner mit Eidgenössischem Fähigkeitszeugnis. Je nach Firma verdient man mehr. Ich bin zufrieden mit meinem Gehalt. Zudem habe ich eine Zusatzausbildung als Vorarbeiter, was sich ebenfalls positiv auf den Lohn auswirkt.

Jakob: Ich habe mir tatsächlich schon überlegt, ob ich mit dem Lohn als Zimmermann später klarkomme. Um weitere Perspektiven – zum Beispiel den Zugang zu einer Fachhochschule – zu haben, drücke ich jetzt wieder die Schulbank und absolviere im nächsten Jahr die Berufsmatura. Das Verrückte ist: Wenn ich an einer Baustelle vorbeikomme, verspüre ich immer ein leichtes Kribbeln, will wissen, was dort gemacht wird und habe Lust, mit anzupacken. Jetzt, wo ich im warmen Schulzimmer sitze, realisiere ich: Die körperliche Arbeit mit dem Holz fehlt mir.

Pascal: Genau wie Nino habe auch ich die Zusatzausbildung zum Vorarbeiter absolviert, weil ich mehr Verantwortung übernehmen wollte. Entsprechend gut war mein Lohn als Angestellter. Vor kurzem habe ich nun mit einem Kollegen den Weg in die Selbstständigkeit gewagt. Mit dem Geld, das ich mir auszahle, komme ich klar. Die Auftragslage ist gut, der Holzbau boomt. Gleichzeitig gibt es gar nicht so viele Zimmermänner auf dem Markt. Aus dem Kanton Zug haben dieses Jahr gerade mal neun Leute die Lehre abgeschlossen. Was mir wichtig ist: Der Berufsstolz ist nicht vom Salär abhängig. Dass wir dieses Interview geben und in der traditionellen Zimmermannskluft mit einer gehörigen Holzschwarte für ein Fotoshooting zur Verfügung stehen dürfen, zeigt mir, dass unsere Arbeit von Interesse ist. Auch dies ist etwas wert.